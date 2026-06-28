Cuando las personas de 70 años miran hacia atrás no se arrepienten de los errores que cometieron, sino de las cosas que nunca hicieron

Las personas de 70 años miran hacia atrás no se arrepiente de los errores que cometieron, sino de las cosas que nunca hicieron. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con unos errores que parece que se amplifican con la edad, aunque la memoria es capaz de borrar los sentimientos más intensos, el ser humano puede castigarse durante años. Esa culpa que tenemos casi integrada debajo la piel, esos pasos que no dimos pesan cada vez más a medida que cumplimos años.

La vida es una línea recta, atravesamos una serie de etapas, hasta que llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que, estamos llegando a un final que puede convertirse en un motivo de reflexión. No damos cuenta de que tocará estar pendientes de algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Si pensáramos como si hubiéramos sumado años sin hacerlo, quizás nos daremos cuenta de que realmente lo que llega puede convertirse en algo muy diferente. Tocará saber en todo momento qué nos dice la experiencia, aquellos que están en la etapa final de este ciclo en el que vivimos.

No se arrepienten de los errores que cometieron

La realidad es que tenemos por delante un proceso vital que puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos. Le damos una importancia crucial a un presente que quizás no es tan importante como pensaríamos, sino todo lo contrario.

Nos enfrentaremos a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará vivir de manera diferente. Tendremos que empezar a prepararnos para una situación nueva que podría acabar siendo lo que nos acabará afectando de lleno. Estaremos muy pendientes de esos cambios que llegan a nuestra vida y que acabarán siendo determinantes con unos errores que quizás hasta el momento no sabíamos que pueden pesar tan poco.

Cuando nos equivocamos tenemos tendencia a magnificar este elemento, podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Esta última etapa nos dice la psicología que recuerda algo que no esperaríamos, no son tan relevantes estos errores que quizás pensábamos que podríamos darnos un toque de atención, sino que estaremos más pendientes de estos cambios que pueden ser vitales.

Las personas de 70 años miran atrás se arrepiente de esto, según la psicología

Llegar a los 70 ya es motivo para estar agradecidos, hay personas que no pueden correr la misma suerte. Por lo que, quizás tocará estar pendientes de algunos elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de conocer lo que nos pasará por la mente llegada esta edad y que tendremos en mente, no será lo que hicimos mal lo relevante, sino lo que nunca llegamos a hacer.

Según un reciente artículo publicado en la revista de la Asociación Americana de Psicología: «Este artículo revisa la evidencia que indica que hay un patrón temporal en la experiencia del arrepentimiento. Las acciones, o errores de comisión, generan más arrepentimiento a corto plazo; pero las inacciones, o errores de omisión, producen más arrepentimiento a largo plazo. Los autores sostienen que este patrón temporal está determinado por múltiples, y presentan un marco para organizar los mecanismos causales divergentes que son responsables de él. En particular, este artículo documenta la importancia de los procesos psicológicos que (a) disminuyen el dolor de la acción lamentable a lo largo del tiempo, (b) refuerzan el dolor de la inacción lamentable a lo largo del tiempo y (c) afectan diferencialmente la disponibilidad cognitiva de estos dos tipos de arrepentimientos. Se discuten tanto los orígenes funcionales como los culturales de cómo la gente piensa sobre el arrepentimiento».

Es decir, no deberemos temer equivocarnos, sino que lo peor que nos puede pasar, es no dar el paso. La no acción puede pesar más que una acción para la que quizás no estaremos del todo preparados. Estos expertos en psicología nos lanzan una poderosa advertencia.

Si queremos vivir al máximo, deberemos empezar a tener en consideración esas cosas que no terminamos de hacer. Eso que querríamos, pero por motivos ajenos a nuestro día a día deberemos tener en consideración. Nos podemos alejar de estos cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Un error puede ser llevadero, al final, lo vamos a olvidar y pasar por alto, pero en nuestro interior nos dejará mucha más huella, ese mensaje que teníamos en la bandeja de salida y que no llegamos a enviar. Ese viaje que no hicimos por miedo al que podría pasar o ese amor al que no llamamos pensando en el rechazo más que en el abrazo que podríamos haber ganado de forma inmediata.