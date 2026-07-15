La Ley de Propiedad Horizontal lo avala: si el goteo del aire acondicionado de tu vecino cae en tu balcón o terraza, puedes apelar al artículo 7.2

Con la llegada del calor, los aparatos de aire acondicionado se convierten en imprescindibles en muchas viviendas. Sin embargo, lo que para unos es una solución, para otros puede convertirse en un problema cuando la instalación no está bien hecha. Uno de los conflictos más habituales entre vecinos tiene que ver con el goteo del agua de condensación, que en ocasiones termina cayendo directamente sobre terrazas, balcones o incluso ropa tendida.

Puede parecer una molestia menor, pero cuando se repite día tras día acaba generando tensiones en la comunidad. No es sólo una cuestión de incomodidad, sino que puede derivar también en daños materiales y de convivencia. Toldos manchados, suelos mojados o humedades son algunas de las consecuencias más frecuentes pero lo que muchos desconocen es que la normativa sí contempla este tipo de situaciones. La Ley de Propiedad Horizontal establece límites claros y, en determinados casos, permite actuar frente a este tipo de conductas cuando afectan a otros propietarios.

Si el goteo del aire acondicionado de tu vecino cae en tu balcón puedes apelar al artículo 7.2

No hace falta que el goteo sea constante durante todo el día para que se convierta en un conflicto. Basta con que ocurra de forma repetida para que el vecino afectado empiece a percibirlo como una molestia real. En edificios con varias alturas, es habitual que el agua de un aparato mal instalado acabe cayendo directamente sobre la vivienda inferior, especialmente en balcones o terrazas.

En muchos casos, el origen está en una mala canalización del desagüe o en una instalación improvisada. El agua de condensación no desaparece por sí sola, y si no se recoge correctamente termina saliendo al exterior sin control. Ahí es cuando empiezan los problemas, sobre todo en comunidades donde las viviendas están muy próximas entre sí. Además, este tipo de situaciones suele ir acompañado de pequeños roces entre vecinos que, si no se solucionan a tiempo, pueden ir a más ya que lo que empieza como una queja puntual puede acabar en discusiones continuas si el problema persiste y nadie pone una solución clara.

Cuándo el goteo puede considerarse una actividad molesta o dañosa

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que no está permitido desarrollar en una vivienda actividades que resulten dañosas para la finca o contrarias a las normas generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. En este sentido, un goteo constante que afecte a otros vecinos puede encajar perfectamente dentro de esta definición si genera perjuicios reales.

Si el agua mancha una fachada, deteriora un toldo, moja una terraza, cae sobre ropa tendida o provoca humedades en otra vivienda, el vecino afectado tiene derecho a exigir que se solucione el problema. No sólo puede reclamar que se repare la instalación, sino también pedir una compensación por los daños ocasionados si estos son demostrables. La reiteración en el tiempo es clave, ya que convierte una molestia puntual en una situación continuada que afecta a la calidad de vida.

Qué puede hacer el vecino afectado paso a paso

Ante una situación de este tipo, lo primero es recopilar pruebas que acrediten el problema. Fotografías, vídeos donde se aprecie el goteo, mensajes intercambiados con el vecino o evidencias de los daños sufridos son fundamentales para demostrar que no se trata de una queja sin fundamento. También es recomendable dejar constancia de cualquier comunicación realizada al presidente de la comunidad o al administrador.

El siguiente paso es trasladar el problema de forma formal a la comunidad. La Ley de Propiedad Horizontal permite que el presidente requiera al vecino responsable que cese en la actividad molesta o que repare la instalación defectuosa. En muchos casos, esta intervención es suficiente para resolver el conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales, ya que basta con que el propietario canalice correctamente el desagüe o ajuste el equipo.

Cuándo puede acabar en denuncia o reclamación judicial

Si el problema persiste pese a los avisos, o si existen daños evidentes, el conflicto puede escalar a una reclamación formal o incluso a una acción judicial. Esto suele ocurrir cuando el goteo provoca deterioro en elementos comunes, genera riesgos para terceros o afecta de manera continuada a otros vecinos, como sucede cuando el agua cae a zonas de paso o produce humedades.

También pueden surgir complicaciones adicionales si el aparato está instalado en una fachada, un patio interior o cualquier elemento común sin la debida autorización. En estos casos, la comunidad no sólo puede exigir que se solucione el goteo, sino también cuestionar la propia ubicación del equipo, especialmente si altera la estética del edificio o vulnera las normas internas.

Normas de la comunidad y prevención de conflictos

Las comunidades de propietarios pueden establecer normas internas para regular el uso de instalaciones y evitar este tipo de problemas, siempre dentro de los límites de la ley y de los estatutos. Estas reglas pueden incluir criterios sobre la instalación de aparatos visibles, la correcta canalización de desagües o la prevención de molestias derivadas de su uso.

Aunque el goteo del aire acondicionado pueda parecer un detalle menor, su repetición diaria puede generar tensiones constantes entre vecinos. Por ello, antes de utilizar el aparato durante largos periodos, es fundamental comprobar que la instalación funciona correctamente y que el agua no afecta a terceros. Prevenir este tipo de situaciones no solo evita conflictos, sino que garantiza una convivencia más tranquila en la comunidad.