Cunde la sorpresa entre los propietarios españoles: la Ley de Propiedad Horizontal permite coche y moto en la misma plaza pero la comunidad tiene la última palabra

Ver dos vehículos en una misma plaza de garaje es algo bastante habitual en muchos edificios en España. Un coche y una moto compartiendo espacio dentro de las líneas parece, a simple vista, una solución lógica para aprovechar mejor el sitio. Sin embargo, lo que muchos propietarios dan por hecho no siempre está tan claro desde el punto de vista legal.

La duda surge porque la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no recoge de forma expresa esta situación. Es decir, no hay un artículo que diga directamente si se puede o no aparcar más de un vehículo en la misma plaza privada. Aun así, eso no significa que todo valga ya que hay una serie de condiciones que marcan el límite y que pueden cambiar completamente el escenario según el caso. En la práctica entonces, lo que parece una decisión individual puede acabar dependiendo de más factores de los que muchos imaginan. Las normas de la comunidad, la seguridad del garaje o incluso la licencia del edificio entran en juego, y es ahí donde aparecen los conflictos entre vecinos y las interpretaciones distintas de lo que está permitido.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre el uso de la plaza

La Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho de cada propietario a utilizar su plaza de garaje, pero ese uso no es ilimitado. La clave está en no perjudicar a otros vecinos ni afectar a elementos comunes, un principio general que se aplica a muchas situaciones dentro de una comunidad. Esto significa que el propietario puede hacer uso de su plaza con cierta libertad, pero siempre dentro de unos márgenes razonables. No se trata sólo de si cabe o no cabe un vehículo más, sino de cómo afecta esa decisión al funcionamiento general del garaje.

Por eso, aunque la ley no prohíba expresamente tener un coche y una moto en la misma plaza, sí establece un marco que puede limitar esa posibilidad en función de las circunstancias concretas.

Cuándo se puede tener coche y moto en la misma plaza

Entonces, sí que podemos aparcar el coche y la moto en una misma plaza, aunque debemos asegurarnos de que ambos queden completamente dentro del espacio delimitado por las líneas del suelo, sin invadir zonas comunes ni afectar a otras plazas. Además, no pueden dificultar la maniobra de entrada o salida de los vehículos colindantes. Es decir, aunque físicamente quepan, si su colocación complica abrir puertas, girar o circular dentro del garaje, la situación puede ser cuestionada por otros propietarios.

En estos casos, la clave no es sólo el espacio, sino el uso que se hace de él. Si no hay molestias ni interferencias, no suele haber problemas, pero en cuanto aparecen problemas, la comunidad puede intervenir.

El papel de la comunidad de propietarios

Aquí es donde muchas situaciones cambiar ya que aunque se crea que el propietario de los vehículos decide si aparcar o no ambos en la misma plaza, las comunidades de vecinos pueden establecer normas internas que regulen el uso de las plazas de garaje. De hecho, algunos estatutos prohíben expresamente aparcar más de un vehículo por plaza, independientemente del espacio disponible.

Cuando esa norma está recogida de forma válida en los estatutos, es de obligado cumplimiento. En ese caso, el propietario no puede alegar que cabe o que no molesta, ya que prevalece lo acordado por la comunidad. Por eso, antes de tomar la decisión de usar una plaza para dos vehículos, conviene revisar la documentación del edificio o consultar con el administrador. Lo que en un garaje se permite sin problema, en otro puede estar prohibido.

Seguridad y normativa técnica

Más allá de la convivencia entre vecinos, hay aspectos que suelen pasar desapercibidos. Los garajes comunitarios cuentan con una licencia de actividad que establece un número concreto de plazas y de vehículos previstos. Si en la práctica hay más vehículos de los contemplados en ese proyecto, pueden surgir problemas relacionados con la ventilación, la evacuación o las medidas contra incendios. No es sólo una cuestión de espacio, sino también de seguridad.

Además, las compañías de seguros pueden tener en cuenta estas situaciones en caso de incidente. Si el uso del garaje no se ajusta a lo previsto, podrían aparecer complicaciones a la hora de responder ante un siniestro.

Qué puede hacer un propietario ante dudas o conflictos

Cuando surgen dudas sobre este tema, lo más recomendable es actuar con cautela. Revisar los estatutos, consultar al administrador de fincas o plantearlo en junta son pasos habituales antes de tomar una decisión que pueda generar problemas.

Si ya existe un conflicto, la comunidad puede requerir al propietario que retire uno de los vehículos si considera que se está haciendo un uso indebido de la plaza. En última instancia, incluso podría derivar en acciones legales si no se respeta la normativa interna. En definitiva, tener coche y moto en la misma plaza no es algo automáticamente ilegal, pero tampoco es un derecho absoluto. Depende del espacio, de cómo se utilice y, sobre todo, de lo que haya acordado la comunidad, que es quien tiene la última palabra en la mayoría de los casos.