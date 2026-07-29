El Corte Inglés eleva un 11% el dividendo y pagará a sus accionistas 250 millones de euros

El Corte Inglés ha aumentado un 11% el dividendo que pagará a sus accionistas, a los que repartirá 250 millones. Además, la compañía redujo un 25,8% la retribución del consejo de administración en el ejercicio fiscal 2025-2026 (entre marzo de 2025 y febrero de este año), hasta situarla en 13,82 millones de euros, por debajo de los 18,64 millones de un año antes, según consta en las cuentas anuales consolidadas del grupo de distribución.

La reducción de la retribución del consejo es consecuencia de la desaparición de la Comisión Ejecutiva Delegada, lo que implica que algunos consejeros han dejado de tener funciones ejecutivas. Del total percibido por el consejo de administración en el último ejercicio fiscal, 3,8 millones de euros corresponden a sueldos y otros 10,01 millones a otros conceptos.

Adicionalmente, el grupo indemnizó con 3,39 millones de euros durante el ejercicio 2025 a Gastón Bottazzini, que presentó su dimisión voluntaria a los cargos de consejero y consejero delegado del grupo en octubre del pasado año. Durante el ejercicio 2024, el importe de las indemnizaciones ascendió a 14,4 millones de euros como consecuencia de la pérdida de funciones ejecutivas de determinados miembros del consejo.

El 26 de noviembre de 2025, el consejo de administración aprobó la designación de Cristina Álvarez como nueva presidenta del consejo con efectos a partir del 15 de enero de 2026. A 28 de febrero de 2026, el consejo de administración estaba formado por nueve personas (4 mujeres y 5 hombres), una menos que un año antes.

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2025 por la alta dirección ascendieron a 11,23 millones de euros (7,03 millones de euros en 2024), incluyendo las retribuciones correspondientes a alta dirección que han causado baja durante dichos ejercicios.

Por otro lado, se han registrado indemnizaciones por importe de 1,80 millones de euros (3,57 millones de euros en 2024). A 28 de febrero de 2026 la alta dirección se componía de 16 personas (12 hombres y 4 mujeres), el doble que hace un año (7 hombres y 1 mujer).

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 (cerrado a 28 de febrero de 2026), lo que supone un crecimiento del 22,8% respecto al ejercicio precedente, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más.

Viajes El Corte Inglés

El Corte Inglés ha provisionado un importe de 220 millones de euros para adquirir el 25% de participación de Tool Factory en su filial de viajes, con la que el grupo se haría con el 100%, al ostentar actualmente el 75% restante, según consta en el reciente informe de sus cuentas anuales. En concreto, la operación de compra, contemplada en el pacto de socios de febrero de 2022, fue comunicada a Tool Factory el pasado mes de noviembre de 2025. En el ejercicio 2022, además, el grupo concedió un préstamo a Tool Factory por importe de 24 millones de euros y que vence en 2029. Dado que está prevista la amortización de este préstamo en el plazo de diez días desde la adquisición de la su participación del 25%, se ha procedido a clasificar a corto plazo dicho préstamo. El pasado viernes, 24 de julio, en junta anual de accionistas, la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, reafirmó el compromiso del grupo con Viajes El Corte Inglés al destacar que la compañía seguirá apostando «con fuerza» por esta división dentro de su estrategia de crecimiento. Durante su intervención, Álvarez destacó además que la filial es un servicio que lleva «el sello» del grupo, que genera confianza y que «refuerza el vínculo» con los clientes. «Es nuestra obligación seguir apostando con fuerza por este negocio», subrayó.

Aportación a las arcas públicas

Por otra parte, El Corte Inglés aportó 2.068 millones de euros a las arcas públicas en su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre marzo de 2025 y febrero de este año), una cifra que estuvo casi en línea con los 2.083 millones de euros aportados en 2024.

El Corte Inglés sigue optimizando su cartera de proveedores, por lo que en el pasado ejercicio contó con un total de 40.578 proveedores, lo que supone un 13,6% menos frente a los 46.981 que tenía en 2024.

El grupo, que reconoce que son un «pilar estratégico» para el grupo, prosigue con la consolidación de su base de proveedores, concentrando el volumen de compras en un número más reducido de socios estratégicos dentro de la cadena de suministro y señala que este enfoque les permite asegurar una «gestión sólida y contribuir al fortalecimiento progresivo» de toda la cadena de valor.

De esta forma, el grupo de distribución realizó compras a sus proveedores por valor de 12.907 millones de euros, lo que supone un aumento del 1% frente a los 12.785,75 millones de euros registrados en 2024.

La compañía sigue apostando principalmente por los proveedores ubicados en España y Portugal con lo que muestra su compromiso «firme» con el desarrollo económico y social de su entorno más cercano.

Así, el grupo reitera su apuesta por los proveedores nacionales, ya que el 63,7% se encuentran ubicados en España y su volumen de compra representa el 78,3% del total.