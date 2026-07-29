Los expertos en climatización lo confirman: apagar el aire acondicionado cuando tienes frío puede salirte más caro que dejarlo encendido

El verano de 2026 está siendo sin duda, uno de los más calurosos de los últimos años. El mes de julio ha sumado varias olas de calor, y de hecho esta semana comenzamos otra, de modo que de nuevo el aire acondicionado se convierte en nuestro mejor aliado, y lo encendemos casi sin pensarlo, sobre todo en las horas centrales del día, cuando el calor ya no se aguanta. Sin embargo, con ese uso tan continuo aparece también la duda de siempre: cuánto va a subir la factura de la luz.

A partir de ahí, cada uno tiene su truco. Hay quien lo deja puesto todo el tiempo y quien hace justo lo contrario y lo apaga en cuanto la habitación se enfría un poco y lo vuelve a encender cuando nota calor otra vez. La lógica parece clara, porque si está apagado no consume pero en realidad no es tan sencillo. De hecho, en muchos casos ese ir encendiendo y apagando el aire acondicionado acaba saliendo más caro de lo que parece.

Apagar el aire acondicionado cuando tienes frío puede salirte más caro

Aunque parezca contradictorio, el mayor gasto no siempre está en tener el aire funcionando, sino en arrancarlo ya que cada vez que se enciende, el equipo tiene que ponerse en marcha desde cero. Y ese primer momento es el más exigente a nivel de consumo. No trabaja igual que cuando ya lleva un rato funcionando, sino que necesita más energía para empezar a enfriar. Así que si esto se repite varias veces a lo largo del día, el consumo se va acumulando sin que uno se dé cuenta de modo que no es un pico aislado, son muchos pequeños picos que al final suman.

Detrás de todo esto está el compresor, que es la pieza que realmente hace el trabajo duro. Es el encargado de enfriar el aire y de mantener la temperatura dentro de la casa. Y también es el que más electricidad consume, de modo que cuando el aire acondicionado lleva un rato apagado, la temperatura sube y al volver a encenderlo, el compresor tiene que esforzarse más para bajar esos grados otra vez ya que no es lo mismo mantener que recuperar. Por eso, cuanto más se repite ese ciclo, peor.

Mantener una temperatura fija suele ser más eficiente

Frente a ese uso intermitente, lo que recomiendan la mayoría de especialistas es bastante más simple de lo que parece: elegir una temperatura razonable y mantenerla. No se trata de tener el aire al máximo todo el tiempo. Cuando alcanza la temperatura marcada, el aparato baja el ritmo y se limita a mantenerla. No está trabajando al cien por cien constantemente, como mucha gente piensa así que en la práctica, eso suele consumir menos que estar apagándolo y encendiéndolo continuamente.

El Inverter cambia bastante las cosas

Además, hay que tener en cuenta que muchos equipos de aire acondicionado actuales funcionan con tecnología Inverter. Esto cambia bastante el comportamiento del aparato, ya que tenemos que saber que estos sistemas no funcionan a base de encender y apagar. Lo que hacen es adaptarse. De este modo, si la temperatura es estable, reducen su potencia. Si hace más calor, la aumentan.

Es un funcionamiento más progresivo, más suave así que apagar el aire cada vez que parece que enfría demasiado rompe ese ciclo y hace que el sistema pierda eficiencia. Es como obligarlo a empezar de nuevo todo el rato.

También afecta al propio aparato

No todo tiene que ver con el gasto o con el consumo. Hay otra parte que muchas veces se pasa por alto y que es el desgaste si bien cada arranque implica un esfuerzo para el compresor y para el resto del sistema. Los equipos están preparados para ello, claro, pero no es lo mismo hacerlo de vez en cuando que repetirlo constantemente. A largo plazo, ese uso más brusco puede acabar pasando factura en forma de averías o menor rendimiento.

Pequeños detalles que sí ayudan

Luego están los hábitos que realmente marcan la diferencia y que no tienen tanto que ver con encender o apagar. Por ejemplo bajar persianas en las horas de más sol, cerrar bien las ventanas o evitar que entre aire caliente mientras el aparato está funcionando ayuda bastante más de lo que parece. Y como no, también influye la temperatura elegida. Cuanto más baja, más tiene que trabajar el equipo. Y eso se nota.

Al final, la conclusión no es complicarse demasiado. Ni dejar el aire puesto sin control ni estar apagándolo cada dos por tres. Lo más razonable suele ser mantener una temperatura estable, sin cambios bruscos, y dejar que el aparato funcione de forma continua pero ajustando su potencia. No es tanto usarlo menos, sino usarlo mejor. Y ahí es donde realmente se nota la diferencia, tanto en el consumo como en la comodidad en casa.