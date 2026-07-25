No hace falta aire acondicionado: estos son trucos eficaces para combatir el calor procedente de Japón

Estos trucos eficaces para combatir el calor proceden de Japón, no tendremos que usar el aire acondicionado para tener una casa perfectamente acondicionada. Los japoneses son expertos en una serie de conceptos que pueden acabar siendo los que nos afectarán en breve. De tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que las altas temperaturas pueden alejarnos de lo que necesitaríamos obtener. Los expertos nos advierten de que será un verano de altas temperaturas por lo que, necesitamos estar muy pendientes de estos trucos.

Del país del Sol naciente muy acostumbrados al minimalismo, nos llega un tipo de detalle que puede acabar siendo el que nos dará un extra de buenas sensaciones. Una forma de hacer realidad este cambio que queremos implementar en nuestro día a día. Son tiempos de aprovechar al máximo estos detalles que, sin duda alguna, nos ayudarán a conocer en primera persona que se puede hacer con menos. Un sistema que no requiere nada más que atención y algunos gestos destacados en este proceso de lo más especial. Estos trucos para combatir el calor sin aire acondicionado te cambiarán la vida.

El aire acondicionado pasará a la historia

La realidad es que no necesitamos decirle adiós al aire acondicionado y hacerlo de la mejor manera posible. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas que tenemos por delante. Llega un cambio que puede ser esencial en nuestra casa.

Con un verano de temperaturas de récord, nada mejor para luchar contra el calor que hacer posible lo imposible. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Podremos ahorrar un poco de energía que también acabará repercutiendo en un consumo menor y en un respeto del medio ambiente. Volveremos a esos tiempos en los que las soluciones naturales acababan siendo las mejores. En especial cuando estamos en este momento en el que realmente puede ser esencial este cambio.

Pasará a la historia este aire acondicionado que quizás hasta el momento no habíamos visto. Son tiempos de cambios y de ver llegar este iro radical en el camino que quizás hasta ahora no sabíamos. Desde Japón nos llegan estos trucos esenciales para no usar este electrodoméstico.

Estos son trucos eficaces para combatir el calor procedente de Japón

Desde Japón nos llegan unos trucos eficaces para combatir el calor, unas altas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos dará la oportunidad de ponerlos en práctica. No gastarás de más, sino que puedes acabar ahorrando después de unas jornadas de altas temperaturas.

Tal y como nos explican desde JaponSecreto: «Se trata del uchimizu (打ち水, «golpear con agua«), una actividad que consiste en remojar con agua el trozo de acera o suelo que da paso a la entrada de la casa y, en algunos casos, todo el perímetro de calle que rodea la vivienda. También se conoce con este nombre al remojado de calles y jardines. Por una parte, sirve para enfriar las calles, conseguir que no se remueva el polvo y también agradar a los vecinos. Para muchos japoneses, el uchimizu es un buen ejemplo de los valores nacionales, pues combina la utilidad, la estética, la cortesía y la obediencia».

Siguiendo con la misma explicación: «Tradicionalmente, el remojado de las calles se hacía con un cubo y una gran cuchara, ataviados con yukata».

Desde Persinasbaratas nos explican el motivo por el que hay un segundo elemento que marca la diferencia en Japón, las persianas de bambú: