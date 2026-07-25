Echa un puñado de azúcar al jardín: los vecinos sentirán envidia cuando vean el color de tu césped

Cada cierto tiempo aparecen en Internet remedios caseros que prometen transformar el jardín utilizando ingredientes que todos tenemos en la cocina. Uno de los más interesantes consiste en esparcir azúcar sobre el césped con la promesa de conseguir una hierba más verde, densa y resistente sin necesidad de recurrir a fertilizantes químicos.

Este truco favorece la actividad de los microorganismos del suelo y ayuda a mantener un terreno más equilibrado, lo que repercute tanto en la salud como en el aspecto del césped.

El truco con azúcar para cuidar el jardín

Puede sonar extraño al principio, pero los jardineros llevan años confiando en este método. El azúcar no solo endulza el café, sino que también es una auténtica fuente de energía para los microorganismos del suelo que descomponen la materia orgánica, enriquecen la tierra y ayudan a que las raíces penetren más profundamente. ¿El resultado? Un césped más fuerte, resistente y denso que puede soportar incluso el calor más intenso del verano. Además, el azúcar es un ingrediente 100% natural, por lo que no es perjudicial para las mascotas, no altera el pH del suelo e incluso previene la proliferación de malas hierbas.

Una de las razones por las que este método ha ganado popularidad es su sencillez. No hace falta utilizar herramientas específicas ni tener experiencia en jardinería. Basta con repartir una pequeña cantidad de azúcar blanca de manera uniforme sobre el césped y, a continuación, regar abundantemente la superficie. El agua facilita que el azúcar se disuelva y se incorpore a las capas superiores del suelo. Los jardineros aconsejan repetir la aplicación dos veces al año: una durante la primavera, cuando el césped reanuda su crecimiento tras el invierno, y otra en otoño, con el objetivo de reforzar el terreno antes de la llegada del frío.

Conviene recordar que este tipo de remedios naturales no ofrece resultados inmediatos. A diferencia de algunos fertilizantes químicos, sus efectos requieren tiempo y una aplicación constante. Por ello, es fundamental combinar este método con un buen cuidado del jardín, como un riego adecuado y una siega regular.

¡Cuidado con el café!

#pososdelcafe ♬ Funky Stylish Cool Fun – RoundnoteMusic @mercedesgarciabravo EL MILAGRO DE LOS POSOS DEL CAFÉ ➡️Vamos a desmontar este MITO 🟢Estamos sin duda ante otro remedio casero milagroso. La misma información de copia y pega aparece en multitud de Blogs con los mismos argumentos. En algún titular has leído: 1️⃣“Los posos del café son un abono ideal, ya que las semillas del café tienen nutrientes esenciales como nitrógeno, fosforo, potasio… 2️⃣“Son un abono muy eficaz. Es un fertilizante de liberación lenta.” ✔️Y tan lenta. Es pura madera que tiene que ser degradada por microorganismos durante 4-5 años gracias a un proceso conocido como Mineralización 3️⃣“Acidifica la tierra: les gusta a las plantas acidófilas” ✔️Pero… Los granos recién tostados son ácidos… y cuando se ha usado son casi neutros (pH de 6,5 a 6,8) 4️⃣“Sirve de alimento para lombrices” ✔️Cuidado que el café libera compuestos orgánicos tóxicos para estos adorables gusanitos. 5️⃣“Mejorar el drenaje y retener humedad” ✔️Si se mezcla con sustrato puede compactar el suelo debido a su pequeña granulometría. 6️⃣“Como prebiótico de microorganismos” ✔️Se ha visto que mata los microorganismos beneficiosos 7️⃣“Sirve para usar como acolchado de suelos” ✔️Ojo que se compacta rápidamente y no deja respirar el suelo ✅Y LO MÁS IMPORTANTE 🔺La cafeína es un compuesto con propiedades alelopáticas que sintetizan algunas plantas (Café, Te, Cacao, etc. ) para eliminar plantas ajenas en su entorno 🔺Aún en los posos de café quedan cantidades considerables de cafeína. 🔺Si se incorpora al suelo de una planta que no la haya producido… K.O. ✅Un estudio científico publicado en 2016 por la Dra. Sarah J. Hardgrove es determinante y como decía en su propio titulo: “Aplicando posos de café directamente en planta ornamental u hortícola se reduce notablemente el crecimiento de las plantas. Y PUNTO. ✳️Si tu lo usas y crees que te va bien. Lo respeto. SON ACTOS de FÉ 💚Cuando los #plantlovers hacen lo del #cafeconplantas mañanero, se están refiriendo a otra cosa😀 #fitotecniaparacactus

«Hoy desmontamos uno de los mitos más arraigados en el mundo de la jardinería: el uso de los posos del café en nuestras plantas. Se dice que los posos del café son un abono ideal porque contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, la realidad es que esos nutrientes no están disponibles de forma inmediata. Los posos tardan entre cuatro y cinco años en mineralizarse, por lo que no actúan como un fertilizante eficaz a corto plazo.

Otra creencia muy extendida es que mejoran el drenaje y la retención de humedad del sustrato. En realidad, al ser un polvo muy fino, pueden compactarse con facilidad, dificultar la aireación del suelo y llegar a favorecer la asfixia de las raíces. También se suele decir que alimentan a las lombrices en la compostera, cuando en exceso pueden liberar compuestos que resultan perjudiciales para estos organismos».