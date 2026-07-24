Cinco plantas que necesitan ser podadas en julio: si no lo haces ahora, florecerán menos el año que viene

Con la llegada del mes de julio, muchas plantas ya han completado su principal periodo de floración y, aunque muchas personas centran los cuidados del jardín en el riego por las altas temperaturas, éste es un momento clave para podar algunas plantas y mantenerlas sanas. Lejos de ser una tarea meramente estética, la poda estival permite que la planta concentre su energía en producir nuevos tallos, fortalecer su estructura y, en muchos casos, prolongar la floración durante varias semanas más.

Además, una planta bien podada mejora su ventilación, recibe mejor la luz del sol y reduce el riesgo de sufrir enfermedades provocadas por el exceso de humedad entre el follaje. Ahora bien, no todas las especies se deben podar en el mes de julio; algunas podrían debilitarse si se recortan en pleno verano, mientras que otras necesitan precisamente una intervención en julio para crecer fuertes y sanas.

Las plantas que debes podar en julio

Dentro de las plantas que agradecen una poda en julio se encuentra la lavanda, sobre todo cuando se busca mantener un aspecto compacto y estimular futuras floraciones. El recorte debe ser moderado, evitando siempre llegar a la madera más antigua, y lo ideal es realizarlo después de que haya terminado su primera etapa de floración.

La retama también puede se debe podar este mes. Tras la floración primaveral, un corte adecuado ayuda a controlar su crecimiento y a mantener una estructura más equilibrada. Es importante no realizar podas demasiado drásticas, ya que sus ramas leñosas más antiguas tienen poca capacidad para rebrotar.

El boj, muy utilizado en jardines para formar setos y figuras decorativas, es otra de las especies que agradecen una poda en el mes de julio. Este periodo resulta apropiado para corregir su forma después del primer crecimiento anual. Conviene hacerlo en jornadas con temperaturas suaves o cielos cubiertos, evitando la exposición directa del sol sobre las zonas recién cortadas.

Las grosellas necesitan una poda periódica para conservar su capacidad de producir frutos grandes y abundantes. Los brotes laterales que ya han producido se pueden acortar dejando una o dos yemas, favoreciendo así la aparición de nuevos tallos fuertes y capaces de ofrecer una próxima cosecha más generosa.

Finalmente, los jardineros recomiendan podar las petunias para mantener una estructura más compacta y favorece una floración más abundante y prolongada. Para ello, conviene retirar las flores marchitas y cortar las ramas que hayan crecido demasiado. Ahora bien, no conviene eliminar más de la mitad de la planta de una sola vez, ya que podría sufrir estrés y tardar más tiempo en recuperarse.

¡No cometas estos errores!

Uno de los errores más habituales consiste en adelantar la poda cuando todavía existe riesgo de heladas. Si los nuevos brotes quedan expuestos a bajas temperaturas, pueden sufrir daños que debilitan la planta y ralentizan su desarrollo. La limpieza de las herramientas es un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto, lo que puede favorecer la transmisión de hongos y bacterias. Los jardineros insisten en la importancia de limpiar las herramientas con alcohol antes y después de cada uso y mantenerlas bien afiladas.

Una poda mal ejecutada puede afectar negativamente a la salud de la planta; cortar demasiado cerca de una yema, dejar tocones excesivamente largos o no respetar el cuello de la rama son errores frecuentes, sobre todo entre principiantes. El corte se debe realizar entre medio centímetro y un centímetro por encima de una yema, con una ligera inclinación que facilite el drenaje del agua. En las ramas de mayor grosor también es importante conservar la base natural de inserción.

A esto hay que sumar que eliminar una cantidad excesiva de ramas puede provocar un estrés importante en la planta. Como consecuencia, aparecen brotes débiles y es más vulnerable frente a plagas y enfermedades. En líneas generales, se recomienda no retirar más de un tercio del volumen total en una sola poda, priorizando siempre la eliminación de ramas secas, enfermas o que se cruzan entre sí.

Asimismo, cada especie tiene un patrón de crecimiento característico que conviene conservar. Forzar formas artificiales mediante una poda excesiva puede alterar su estructura y reducir su capacidad de desarrollo. Lo más recomendable es favorecer la entrada de luz y la circulación del aire sin modificar la forma natural de la planta.

En definitiva, una poda bien realizada depende en gran medida de conocer el ciclo de crecimiento de cada especie y actuar en el momento oportuno.