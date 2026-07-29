Portadas de revistas: de la romántica boda de Susanna Griso a la pillada de Ferran con una azafata en Ibiza

Último miércoles del mes de julio y, en esta ocasión, la boda de Susanna Griso con Luis Enríquez ha acaparado por completo las portadas de las revistas. ¡Hola! ha analizado desde el emotivo «sí, quiero» hasta los vestidos de la novia, los invitados y algunas de las sorpresas que recibieron los recién casados. Aunque lo cierto es que no se ha quedado ahí. Centrándose en otras campanas de boda que han sonado el pasado fin de semana, el medio citado también ha querido dejar espacio en su último número para la boda española que han llevado a cabo Rocío Crusset (hija de Carlos Herrera y Mariló Montero) y Charlie Schein en Ibiza. Sin olvidarse del enlace matrimonial de Donald Trump Jr. celebrado en Bahamas y de la gran boda real de Isabel de Habsburgo-Lorena.

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La revista Lecturas también ha tenido como protagonista a la presentadora de Espejo Público vestida de blanco. Aunque en su caso, no han querido dejar pasar unas fotografías en exclusiva en las que aparece Ferran Torres en una actitud muy cariñosa con una azafata italiana durante sus vacaciones en Ibiza. Además, han señalado que Serrat se ha convertido en un feliz bisabuelo después de que su nieta Luna haya tenido mellizas. Por otro lado, también han destacado el 40º cumpleaños de Carlota de Mónaco, a la que considera la princesa con más estilo del momento.

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Semana también ha recopilado algunas de las fotografías de la romántica boda de Susanna Griso en la Costa Brava. Además, la Esperanza Gracia, la astróloga más popular de nuestro país, ha abierto las puertas de su casa a la revista con el objetivo de repasar más de cuatro décadas de trayectoria. «Mis inicios fueron algo complicados. En España la democracia todavía no se había asentado y todo este tipo de temas permanecían bastante ocultos», recuerda en la entrevista.

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Por último, Diez Minutos ha sacado a la luz el espectacular fiestón con el que Rocío Crusset y su marido celebraron su amor en Ibiza tras su boda en Nueva York. Además, siguiendo los pasos del resto de su competencia, tampoco han querido olvidarse de la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez, los cuales reunieron a más de 250 invitados para sellar su amor en el altar.

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Asimismo, tampoco han dejado pasar las recientes declaraciones de Julia Janeiro. «Tengo un arte que todavía no se ha mostrado», decía.