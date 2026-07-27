Los looks de las invitadas a la boda de Susanna Griso: ¡Vota por tu favorito!

La boda de Susanna Griso reunió este fin de semana a un buen número de caras conocidas que, además de acompañar a la periodista en uno de los días más importantes de su vida, dejaron una interesante lección de estilo. La cita, celebrada en un entorno privilegiado de la Costa Brava, confirmó que las bodas de verano siguen apostando por la elegancia natural, con estilismos cómodos, tejidos ligeros y propuestas alejadas de los excesos.

Entre las invitadas más elegantes destacó Pilar Vidal, que se decantó por un vestido estampado con un aire romántico y desenfadado, una elección perfecta para una celebración al aire libre. Gema López optó por un diseño fluido que realzaba su silueta y reforzaba una de las tendencias estrella de la temporada: los colores intensos y los cortes sencillos. Por su parte, María Zurita volvió a apostar por la discreción, demostrando que la elegancia atemporal nunca pierde protagonismo.

En conjunto, los looks compartieron una misma filosofía: favorecer sin resultar recargados. Sandalias de tiras, joyería delicada, bolsos de pequeño formato y maquillajes muy naturales completaron unos estilismos que sirven de inspiración para quienes aún buscan el vestido perfecto para las bodas que quedan este verano.