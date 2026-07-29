Sheila Casas vuelve a estar soltera y confiesa su atracción por Ferran Torres: «Me gusta mucho»

Fugaz pero intensa. Así ha sido la última experiencia en el amor de Sheila Casas. A principios de julio, la hermana de Mario y Óscar Casas acaparó todas las miradas después de que salieran a la luz unas fotografías en las que aparecía en actitud muy cariñosa junto a un atractivo empresario llamado Sergio en las playas de Ibiza. Aquellas imágenes confirmaban que había recuperado la ilusión en el terreno sentimental después de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. De hecho, fue ella misma la que llegó a compartir con sus seguidores que ambos se habían hecho un tatuaje conjunto, un gesto que parecía reflejar la buena sintonía y complicidad que existía entre ellos. Sin embargo, esa felicidad ha durado poco, y este 28 de julio, Sheila ha confirmado que vuelve a estar soltera.

La ha hecho desde el plató de El verano se mueve, donde explicó con total naturalidad que la relación no terminó de consolidarse. Destacó que, aunque el empresario le parece una persona maravillosa, con el paso de las semanas se dio cuenta de que no había surgido la conexión que necesita para dar un paso más allá. Por ese motivo, ambos han optado por mantener una buena amistad y seguir. «Ya estaba soltera, pero ahora todavía estoy más soltera. Ahora me gusta mucho Ferran Torres», comenzaba a decir entre risas. «Sergio y yo nos estábamos conociendo y yo he decidido quedarme solo con una amistad. […] Cuando estás conociéndote, se hace más serio o te quedas como amigo. Yo no veía algo más, me faltaba ese pum. Es un chico maravilloso y nos llevamos muy bien», confesaba.

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Cuando terminó la emisión del programa, Sheila atendió a los micrófonos de Europa Press y volvió a hacer hincapié en que ahora mismo solo estaba centrada en «pasar un buen verano y disfrutar de la familia». Unas palabras que dejaban entrever que su búsqueda en el amor pasaba a un completo segundo plano. «Yo creo que salió muy pronto. Yo no lo habría sacado así, porque teníamos que conocernos aún. Pero no pasa nada, llega un momento en que, si no va a más y no sientes eso, lo prefiero tener como amigo. Y le tengo mucho cariño. Prefiero que sea así», comentaba.

Además, tampoco tuvo reparo en explicar su verdadera atracción por Ferran Torres, el futbolista del momento. «Me parece un chico muy mono, pero es muy jovencito. No es mi prototipo. Lo he dicho así de broma», manifestaba. Por otro lado, también dio la última hora sobre la vida personal de sus hermanos Mario y Óscar. En cuanto al primero, Sheila subrayaba que su carrera continuaba sin parar, al igual que su relación con Melyssa Pinto, la cual avanzaba por muy buen camino. En cuanto al pequeño, la joven ha preferido no pronunciarse sobre su ruptura con Ana Mena, aunque ha destacado que le encantaría que volvieran a estar juntos.