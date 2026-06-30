Sheila Casas, tajante con los que comparan a su nuevo novio con Escassi: «¿Qué pensáis?»

Sheila Casas vive uno de sus momentos más dulces y no ha podido ocultar su felicidad. La hermana de Mario Casas ha sido protagonista en los últimos días por unas imágenes muy comentadas durante sus vacaciones a bordo de un yate en Ibiza con su nuevo novio, Sergio Ignacio.

Las fotografías, en las que la pareja aparece muy cómplice y relajada, han convertido a Sheila en uno de los nombres propios del verano. Tras la publicación de las imágenes, la influencer y colaboradora ha hablado por primera vez sobre su relación y sobre la inesperada exposición mediática que ha vivido su pareja, un empresario que hasta ahora había mantenido un perfil completamente discreto.

Sheila Casas rompe su silencio sobre su nuevo amor

«La verdad es que es una faena que me saquen fotos así, pero bueno. La verdad es que siempre incomoda un poco y más cuando sales en bikini», ha reconocido Sheila al ser preguntada por la repercusión de las imágenes. Además, ha dejado claro que la situación afecta especialmente a Sergio Ignacio: «Él es anónimo y yo creo que quiere seguir siendo anónimo».

A pesar de la sorpresa por verse en el centro de todas las miradas, Sheila no ha podido evitar sonreír al hablar de su nuevo novio. La pareja parece estar disfrutando de una etapa llena de ilusión, aunque todavía es pronto para saber si se trata de una relación con futuro o de uno de esos romances intensos que nacen durante el verano.

El propio Sergio Ignacio, que en un principio ha preferido mantenerse en un segundo plano, ha sacado a relucir su sentido del humor cuando los medios le preguntaron por la belleza de Sheila. «Ella es la guapa, ella, ella, ella», ha dicho entre risas, demostrando sentirse cómodo junto a ella pese a la atención mediática. Sheila, por su parte, ha reaccionado encantada cuando le comentaban que forman una buena pareja: «¿Sí? ¡Qué bien!».

Sin embargo, no todas las preguntas relacionadas con su nueva relación han sido igual de cómodas para la joven. Uno de los temas que más comentarios ha generado es la comparación de Sergio Ignacio con Álvaro Muñoz Escassi, especialmente por la intensidad y la pasión con la que algunos medios han descrito ambos romances. Por su parte, Sheila ha sido tajante al ser preguntada por las similitudes entre ambos: «No, no, no. Bueno, decidlo vosotros, opinad vosotros qué pensáis». Con estas palabras, la joven ha dejado claro que no encuentra ningún parecido entre su actual pareja y el conocido jinete, dejando que sean los demás quienes hagan sus propias comparaciones.

Así, Sheila Casas afronta el verano con una nueva ilusión y con una relación que, por ahora, parece marcada por la complicidad, las sonrisas y el deseo de mantener cierta privacidad pese al interés que ha despertado.