Frases como «Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar» o «Me parece que ya no estamos en Kansas» son algunas de las más conocidas del mundo del cine, pero algunas personas no saben de dónde provienen. En este caso son frases de las películas El Padrino y El mago de Oz, pero hay miles que son imposibles de olvidar. Una de ellas es la frase «Solo puede quedar uno» que se lleva utilizando desde hace años en el mundo deportivo, pero que viene de la famosa película fantástica de acción Los inmortales (Highlander) de 1986. Una original cinta dirigida por Russell Mulcahy y protagonizada por los actores Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown que aunque no tuvo mucho éxito en la taquilla en los años ochenta, se ha convertido poco a poco en una película de culto.

En el mundo deportivo esta frase se pronuncia cuando la competición entre dos rivales solo termina cuando se elimina a uno de los participantes. En la película esta frase es pronunciada por varios personajes: Connor MacLeod que la asume como la regla principal de su destino, su mentor Juan Sánchez-Villalobos Ramírez que explica que los inmortales deben batirse en duelo a lo largo de los siglos hasta que solo quede uno y El Kurgan, el villano de la película, que también la repite cuando es perseguido. La frase «Solo puede quedar uno» se ha convertido con los años en una de las más utilizadas, pero pocas personas conocen su origen.

¿Qué ocurre en la película Los inmortales?

Si todavía no habéis visto esta cinta de acción y fantasía, la podéis encontrar en la actualidad en las plataformas de streaming Prime Video y Movistar Plus+. Una original cinta que se centra en la historia de los inmortales, los cuales solo pueden morir si son decapitados y que han existido a lo largo de los tiempos.

El protagonista de Los inmortales es el inmortal Connor MacLeod, que pertenece al clan escocés MacLeod y que tiene un gran enemigo al que llaman El Kurgan. El destino de Los inmortales es combatir entre ellos en duelos para alcanzar el Premio, que obtendrá el vencedor del duelo final, aunque no se sabe muy bien en qué consiste este premio. A esta película le sucedieron cuatro más: Highlander II: The Quickening (1991), Highlander III: The Sorcerer (1994), Highlander: Juego Final (2000) y Highlander: The Source (2007).

¿Cuándo se pronuncia en la película la famosa frase?

Como hemos explicado en la primera entrega de esta saga, la frase «Solo puede quedar uno» se puede escuchar en cuatro ocasiones y la pronuncian el protagonista, su enemigo El Kugan y su mentor Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez. Además de en la saga dirigida por Russell Mulcahy, esta frase también se repite en numerosas ocasiones en la saga televisiva de Los inmortales protagonizada por Adrian Paul que se emitió en los años noventa.

En la película original de 1986 la frase «Solo puede quedar uno» se repite en los momentos de tensión más importantes de la trama. La primera vez cuando comienza la película y el mentor Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez para explicarles a los inmortales la regla desde que solo sobrevivirá uno de ellos.

Luego se repite cuando los protagonistas se enfrentan en duelos con espada y su vida está en peligro. También la pronuncian al final de la película cuando los protagonistas se dan cuenta de que solo puede sobrevivir uno que será que obtendrá el premio.

Una frase que todos los fans de esta película esperan escuchar en el próximo remake que se supone que se estrenará en 2027 que protagonizará el actor Henry Cavill. Una nueva saga que ha sido dirigida por Chad Stahelski, responsable de las películas de John Wick y cuyo guion estará a cargo de Ryan J. Condal, el cocreador de La casa del dragón y Michael Finch, el guionista de John Wick 4.

Además, entre sus productores ejecutivos contará con Gregory Widen, el creador original de la película de Russell Mulcahy. En cuanto al reparto, por ahora lo único que sabemos es que estará protagonizada por el actor Henry Cavill que se pondrá en la piel de Connor MacLeod y el conocido actor Russel Crowe, que ha tenido que ponerse en forma para interpretar el papel del mentor Juan Sánchez-Villalobos Ramírez que interpretó en los años ochenta el actor Sean Conery.

También en el reparto estarán los actores Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Jeremy Irons. Una producción de Amazon MGM Studios que se va a convertir en una de las más esperadas del próximo año.