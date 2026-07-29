Una de las artistas más conocidas de Argentina planta cara al boicot contra Rosalía: «Le creo»

El boicot de Rosalía en Argentina tras la victoria de España en el Mundial 2026 no cesa. La catalana compartió una publicación en la que aparecía la influencer Mia Khalifa celebrando la victoria de nuestro país mientras escuchaba de fondo La Perla. «Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas», decía. El mensaje no sentó del todo bien a los argentinos y a pesar de que la catalana explicó que se trataba de un error, el aluvión de críticas hacia ella no tardó en llegar, iniciando campañas de cancelación que, sin duda, podrían empezar a pasar factura a la imagen internacional de la artista.

En medio del revuelo, Lali Espósito, una de las artistas más conocidas de Argentina, ha alzado la voz, pero, en su caso, no para seguir alimentando la polémica, sino para defender a Rosalía. Y es que considera que simplemente se fijó en la canción y no en el contenido del propio vídeo. «Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. Y yo digo: ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Pues porque yo estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle», comenzaba a decir a los micrófonos de un medio local de su país.

Lali sobre Rosalia «Estamos mas enojados con Rosalia que con gente que es Argentina y es mucho mas irrespetuosa con los Argentinos» pic.twitter.com/GUTyF32cWd — MF (@MundoFamososOk) July 27, 2026

La intérprete continuaba señalando que ella tenía el placer de conocer personalmente a Rosalía y que, por ello, sabe perfectamente el cariño que siente hacia Argentina. «Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa, puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país», expresaba.

En cuanto a los fans que han llegado a devolver las entradas de su concierto, Espósito señalaba que estaba siendo muy exagerada esa manera de actuar. «Rosalía va a hacer cuatro Movistares, una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho esa gente también, pero no lo entiendo. […] Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre Argentina le diría que estaría equivocada, pero no fue el caso, le puso un repost. Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo le creo. Prefiero creerla», concluía.

Con estas palabras, Lali ha dejado claro que respalda a Rosalía y que, pese a las numerosas críticas que la cantante catalana está recibiendo en Argentina, ella se desmarca completamente de esa corriente de opinión. La artista ha querido poner en valor la imagen que tiene de ella, dejando claro que la buena relación que mantienen está por encima de cualquier polémica. Rosalía, por su parte, ha optado por guardar silencio y, por el momento, no se ha pronunciado sobre la controversia.