Colas en Mercadona por las nuevas gotas bronceadoras: cuestan menos de 5 euros y dejan la piel hidratada y con un moreno natural

Mercadona vuelve a situarse en el centro de todas las miradas con uno de los lanzamientos de belleza más comentados del verano.

La cadena valenciana ha incorporado a la sección de perfumería las nuevas gotas bronceadoras e iluminadoras de Deliplus, dos productos que ya están generando una gran expectación entre los consumidores y los aficionados al maquillaje por su precio, su versatilidad y su parecido con algunos cosméticos de alta gama que triunfan en redes sociales.

Las nuevas Drop Bronzer y Drop Highlighter llegan con la intención de convertirse en un básico para quienes buscan un rostro luminoso y un tono bronceado natural sin necesidad de exponerse al sol. Su precio, 5 euros cada una, las sitúa muy por debajo de otras alternativas comercializadas por firmas internacionales.

Las dos versiones del producto

La nueva propuesta de Deliplus está formada por dos productos independientes, cada uno pensado para conseguir un efecto diferente sobre la piel.

Por un lado se encuentra el Drop Bronzer, identificado con el tono 01, un fluido diseñado para aportar un ligero efecto bronceado al rostro. Su objetivo es proporcionar calidez a la piel y conseguir un acabado natural, simulando el tono que deja el sol después de unos días de vacaciones.

La segunda referencia corresponde al Drop Highlighter, un iluminador líquido concentrado pensado para potenciar los puntos de luz del rostro y conseguir un acabado más luminoso. Aplicado correctamente, permite resaltar zonas como los pómulos, el puente de la nariz o el arco de las cejas, proporcionando un efecto de piel fresca y radiante.

Ambos productos presentan una textura fluida e hidrosoluble, una característica que facilita su aplicación y permite integrarlos fácilmente en cualquier rutina de maquillaje o cuidado facial.

Tres formas diferentes de utilizarlos

Uno de los aspectos que más está llamando la atención de estos nuevos cosméticos es su versatilidad. Gracias a su formulación líquida, pueden utilizarse de distintas maneras dependiendo del resultado que se quiera obtener.

La primera opción consiste en aplicar las gotas directamente sobre la piel, una vez finalizada la rutina habitual de cuidado facial. De esta forma se consigue un ligero toque de color acompañado de un brillo natural que aporta un efecto de buena cara inmediato.

Otra posibilidad es mezclar unas gotas con la crema hidratante diaria. Esta combinación transforma una hidratante convencional en una crema con un ligero toque de color, perfecta para quienes prefieren prescindir del maquillaje durante los meses de verano sin renunciar a un aspecto uniforme.

La tercera alternativa pasa por combinar el producto con la base de maquillaje o con una BB Cream. Al mezclarse con estos cosméticos, las gotas ayudan a suavizar la cobertura, aportan un acabado más jugoso y consiguen que la piel refleje mejor la luz.

Hay mucha competencia

Uno de los principales motivos por los que estas novedades están generando tanta conversación en redes sociales es el evidente parecido que presentan con algunos de los productos más populares del mercado internacional.

Numerosos creadores de contenido especializados en belleza han comparado las nuevas gotas de Deliplus con los conocidos fluidos iluminadores de Sol de Janeiro, especialmente con su línea Copacabana Bronze, así como con las famosas Bronzing Drops de Drunk Elephant.

Estos cosméticos premium destacan por proporcionar un efecto luminoso muy natural y por poder mezclarse con otros productos de maquillaje o cuidado facial, exactamente la misma filosofía que ahora propone Mercadona con su nueva gama.

La principal diferencia se encuentra en el precio. Mientras que los productos de estas marcas internacionales suelen situarse por encima de los 35 euros, la alternativa comercializada por Mercadona cuesta únicamente 5 euros, lo que ha despertado el interés de muchos consumidores que buscan opciones más económicas sin renunciar a las tendencias del momento.

Deliplus ha vuelto a triunfar

Como suele ocurrir con las novedades de Deliplus, las primeras impresiones no han tardado en aparecer en redes sociales.

Los creadores de contenido que han podido probar ambos productos coinciden en destacar el efecto luminoso que proporcionan sobre la piel, así como la facilidad con la que pueden integrarse en el día a día.

En el caso del Drop Bronzer, muchas de las valoraciones positivas hacen referencia a que el tono dorado consigue un acabado natural y que, una vez difuminado, no resulta excesivamente anaranjado, uno de los aspectos que más preocupa habitualmente a quienes utilizan este tipo de cosméticos.

Por su parte, el Drop Highlighter también ha recibido comentarios favorables por la intensidad del brillo que proporciona, aunque algunos usuarios señalan que su textura puede parecer algo más acuosa durante la primera aplicación. Según apuntan algunos expertos en maquillaje, este detalle puede influir en el resultado final dependiendo del tipo de piel o del acabado que se busque, especialmente si se prefiere un efecto menos húmedo.