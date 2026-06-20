Colas kilométricas en Mercadona por el bronceador de Deliplus que va a jubilar al de Freshly

El calor empieza a apretar, y este año además justo antes de que llegue el verano, cuando los días se alargan y, casi sin darnos cuenta, vuelve también ese momento del año en el que buscamos vernos un poco más morenos sin necesidad de pasar horas al sol. Es algo bastante habitual ya que queremos ese tono buena cara pero sin complicarnos demasiado la vida, sin sufrir por las altas temperaturas y sin arriesgar la piel. Y para todo ello parece que Mercadona tiene la solución, con un bronceador Deliplus que ya se ha hecho viral en redes.

En los últimos días, la cadena valenciana ha vuelto a colar uno de esos productos que empiezan a sonar cada vez más en redes como TikTok con vídeos que no dejan de recomendarlo. Se trata de las gotas bronceadoras Drop Bronzer de Deliplus, un formato sencillo que promete aportar color al rostro de forma progresiva y natural, sin necesidad de maquillaje pesado ni exposición solar directa. Con un precio de 5 euros y un tamaño de 15 ml, este producto se ha convertido en uno de los más comentados de la temporada despertando un interés similar al que en su día despertaron otros bronceadores, pero en este caso hablamos de un producto cuya calidad-precio cumple con creces.

Colas kilométricas en Mercadona por el bronceador de Deliplus

Una de las claves del éxito de estas gotas está en lo fácil que resulta incorporarlas al día a día. No se trata de un autobronceador tradicional que obliga a seguir pasos más concretos o a tener cierto cuidado con la aplicación sino que en este caso la idea es mucho más simple. Se pueden mezclar unas pocas gotas con la crema hidratante habitual o aplicarlas directamente sobre la piel, ajustando la cantidad según el tono que se quiera conseguir. Ese control es precisamente lo que más valoran quienes las prueban.

El resultado, según la propia propuesta del producto, es un efecto progresivo. No cambia el tono de la piel de un día para otro, sino que va construyéndose poco a poco, algo que ayuda a evitar ese acabado artificial que a veces generan otros formatos.

Qué llevan y cómo actúan sobre la piel

Si se mira la composición, aparecen ingredientes habituales en cosmética facial como glicerina, dimeticona o escualano, que ayudan a mantener la hidratación y a mejorar la textura sobre la piel. También incorpora pigmentos y agentes que aportan ese tono bronceado. Además, incluye componentes antioxidantes como el tocoferol (vitamina E) o el ascorbyl palmitate, que suelen utilizarse para proteger la piel frente a factores externos y mantener un aspecto más uniforme.

Todo esto hace que no solo aporte color, sino que también deje una sensación más suave y luminosa. Es decir, no se limita a teñir, sino que busca integrarse en la rutina como un paso más.

El precio, otro de los puntos fuertes

En este tipo de productos, el precio marca bastante la diferencia. Y aquí es donde Mercadona vuelve a jugar una de sus bazas habituales ya que por 5 euros, estas gotas se sitúan muy por debajo de otros productos similares que se encuentran en el mercado. Eso no implica necesariamente que sustituyan a opciones más conocidas, pero sí abre la puerta a que mucha gente se anime a probarlas sin pensarlo demasiado.

De hecho, ese es uno de los motivos por los que se habla tanto de ellas. No sólo por el resultado, sino porque entran dentro de un rango de precio accesible que facilita que se conviertan en una compra casi impulsiva.

No es cuestión de sustituir, sino de elegir

Aunque el titular juegue con esa idea de jubilar a otros productos, la realidad es bastante más sencilla. No se trata de desplazar a ninguna marca concreta, sino de sumar opciones. Cada piel responde de una manera distinta y cada persona tiene sus preferencias. Algunas buscan fórmulas más naturales, otras priorizan el precio o la facilidad de uso. Y ahí es donde este tipo de productos encuentran su sitio.

Las gotas de Deliplus encajan especialmente bien en quienes quieren un efecto ligero, modulable y sin demasiadas complicaciones. Pero eso no significa que sean la única opción ni la mejor para todo el mundo.

Un producto que llega en el momento justo

Con el verano comenzando la semana que viene, este tipo de lanzamientos no pasan desapercibidos. El interés por verse con mejor tono sin recurrir al sol directo crece, y cualquier producto que simplifique ese proceso gana terreno rápidamente. Así, las gotas bronceadoras de Mercadona llegan justo en ese punto ya que no prometen milagros ni resultados instantáneos, pero sí ofrecen una forma sencilla de ir cogiendo color poco a poco.

Y quizá ahí esté la clave de su éxito. En lo fácil, en lo accesible y en lo cotidiano. Porque, al final, muchas veces no hace falta más para que un producto empiece a llamar la atención.