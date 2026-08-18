Los electrodomésticos retro de Lidl que parecen de diseño vuelven en rosa pastel: son económicos y prometen agotarse

Los pequeños electrodomésticos han dejado de ser únicamente aparatos que sacamos cuando hacen falta y guardamos después en algún armario. Con el auge de las redes sociales y sobre todo, de Pinterest, muchos no dudan en hacer de su cocina un espacio más en el que presumir de la decoración y para ello, podemos encontrar electrodomésticos de estética retro como la gama rosa pastel que de nuevo arrasa en Lidl. Ya lo hizo el año pasado y ahora, vuelve a estar disponible.

La colección de electrodomésticos retro de Lidl, en color rosa pastel, volvió a las tiendas hace unos días y la respuesta en redes sociales no se hizo esperar, con un buen número de personas dándole a like y republicando el vídeo que subieron a TikTok así como las fotos que colgaron en Instagram. Una acogida que recuerda inevitablemente a lo sucedido con la anterior edición en la que algunos de estos aparatos terminaron desapareciendo rápidamente de los establecimientos. Cafeteras, tostadoras, microondas, batidoras, airfryers o amasadoras demostraron que un electrodoméstico asequible también podía convertirse en objeto de deseo si a la utilidad se añadía un diseño suficientemente atractivo. Y este verano, Lidl vuelve a explotar la misma fórmula con varios modelos de SilverCrest y precios que arrancan por debajo de los 10 euros.

Lidl arrasa con sus electrodomésticos retro en color rosa pastel

La colección de electrodomésticos rosa pastel de Lidl tiene una estética reconocible a primera vista. El rosa empolvado sustituye al habitual blanco, negro o acero inoxidable y aporta ese aspecto retro que lleva tiempo apareciendo en cocinas de inspiración vintage. Una apuesta especialmente llamativa cuando varios aparatos se colocan juntos sobre la encimera, ya que todos mantienen una línea visual similar.

Entre los productos que regresan destaca la cafetera espresso color pastel de SilverCrest, disponible por 59 euros. Tiene una potencia de 1.100 W, una bomba de 15 bares y un sistema de brazo portafiltros con dos filtros para preparar una o dos tazas. También incorpora una boquilla de vapor orientable que permite obtener agua caliente y espumar leche, además de depósito desmontable y apagado automático. Es, probablemente, uno de los aparatos que mejor representa la filosofía de la colección. Su diseño recuerda al de algunas cafeteras de estética retro de marcas de precio superior, pero Lidl mantiene el coste por debajo de los 60 euros.

Otro de los protagonistas es el microondas rosa de 700 W y 20 litros. En este caso, la estética vintage es todavía más evidente gracias a sus formas y al mando giratorio frontal. Más allá de la apariencia, dispone de ocho programas automáticos para preparar o calentar alimentos como verduras, pescado, carne, pasta, patatas, pizza o sopa. Ofrece además cinco niveles de potencia, cuatro funciones de descongelación y un modo de inicio rápido. También incorpora pantalla LED, temporizador de hasta 95 minutos, bloqueo de seguridad para niños y plato giratorio de cristal. Cuesta 47,99 euros.

También una tostadora retro y una batidora por menos de 9 euros

La tostadora de doble ranura color pastel, por 18,99 euros, es otra de las opciones con las que se puede conseguir el efecto de cocina de estilo retro sin hacer una inversión elevada. Tiene una potencia máxima de 1.050 W y seis niveles de tostado, además de un sistema de centrado de las rebanadas que busca conseguir un resultado uniforme. Pero por otro lado, el aparato más barato de esta selección es la batidora de mano de 350 W, que cuesta 8,99 euros. Está pensada para tareas sencillas como mezclar, triturar o preparar purés y dispone de dos velocidades, una de ellas mediante botón turbo para trabajar a máxima potencia.

Por algo más aparece la batidora de vaso color pastel de 600 W, disponible por 23,99 euros. En este caso encontramos un recipiente de cristal con 1,75 litros de capacidad útil, cinco velocidades y función de pulso. Su cuchilla de cuatro hojas de acero inoxidable permite triturar fruta y verdura e incluso picar hielo, por lo que puede utilizarse para preparar desde batidos hasta smoothies. Además, buena parte de sus componentes pueden introducirse en el lavavajillas y Lidl incluye diez propuestas de recetas, entre ellas smoothies de frutas, zumos, preparaciones con verduras y un lassi de mango.

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El diseño retro que ya funcionó para Lidl

Como ves, son varios los electrodomésticos y si vas a las tiendas o entras en la web verás que son muchos más, pero no son algo nuevo si recordamos que en 2025, la colección rosa pastel ya tuvo una notable presencia en TikTok, donde comenzaron a aparecer vídeos de compras, unboxings y gente que mostraba sus cocinas equipadas con varios electrodomésticos de la misma gama. Algunos modelos se agotaron con rapidez y la oferta llegó a incluir desde freidoras de aire hasta microondas, cafeteras, tostadoras, picadoras, hervidores, molinillos o accesorios de repostería, algo similar a lo que han hecho este año.

Parte de su éxito está precisamente en convertir objetos muy cotidianos en piezas que apetece dejar a la vista. Durante mucho tiempo, la tendencia fue despejar la encimera y ocultar los aparatos cuando no se utilizaban. Pero con la popularidad de las cocinas retro y los tonos pastel sucede lo contrario: una cafetera o una tostadora pueden funcionar también como elementos decorativos y lo mejor es que combinan entre sí y no se nos olvida. Tienen precios que son los más económicos.