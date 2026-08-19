Un influencer se une a la polémica del mes y desata las críticas: «¿Estás trabajando de camarero? Pues haber estudiado y tendrías vacaciones»

El influencer Rubén Salvado ha incendiado las redes sociales tras pronunciarse en un directo de TikTok acerca de la polémica del boicot a los creadores de contenido españoles llamada «la caída de los influencers». Hace unos días, los usuarios españoles de las redes sociales, hartos de los comentarios elitistas de los creadores de contenido, decidieron comenzar un boicot con el fin de dejar de seguir y consumir contenido de la «élite de TikTok», acusándolos de vivir en una realidad paralela.

Rubén Salvado decidió opinar sobre la polémica en la que se dio por aludido en un directo donde comparó de forma prepotente su «trabajo» con el de las jornadas laborales que tienen que aguantar los camareros. «Tú que estás trabajando de camarero, pues chico, te jodes, haber estudiado», no dudó en reprochar el influencer, añadiendo: «¿Tú te piensas que lo mío no es un trabajo y ser camarero sí?».

En un ataque de insolencia en el mismo directo, decidió advertir a sus espectadores de su posición como creador de contenido. «No tenéis que opinar de nadie, o sea, vosotros no tenéis por qué opinar de los influencers, de que nos quejamos, ¿quiénes sois vosotros para opinar de nosotros? Que tu padre tenga 2 semanas me sabe muy mal, pero problema mío no es».

A su intervención, que ha sido criticada hasta «por los suyos» (otros influencers), decidió añadir que él mismo paga las bajas de los trabajadores a los que no les gusta trabajar. «Vuestras madres, o vuestros padres o vuestros tíos, que quizá no les gusta trabajar y se cogen bajas, y gente como nosotros estamos pagando las bajas de vuestros familiares que no quieren trabajar por vagos», argumentó sin pudor y sin ningún tipo de vergüenza Rubén Salvado.

Estoy muy cansado de esta peña Ojalá volver a la época en la que la mayor polémica de internet era si Willy Rex campeaba o jugaba táctico pic.twitter.com/0LQFlDwbCK — adri (@adrifdzzzzzz) August 19, 2026

La polémica de los influencers

La polémica se desató con una publicación de la influencer Fabiana Sevillano donde se quejaba de su «dura» preparación para una velada de boxeo de Ibai. «La gente ha tenido tres meses de verano como todos los años, pero yo he tenido, yo tengo un mes… En este mes me estoy desconociendo», declaró la creadora de contenido en su cuenta de TikTok.

A estas declaraciones se han ido sucediendo otras donde los influencers se quejan de su trabajo y de que la gente no lo valora. Su público ha denunciado en redes su hartazgo de cuentas de famosillos que han dejado de ofrecer valor original para transformarse en escaparates publicitarios. Acusan a los influencers de vivir en una desconexión con la realidad. Mientras su audiencia trabaja 8 horas, lidia con problemas económicos, muchos creadores ostentan sus lujos exagerados, yates, viajes pagados y vacaciones interminables.