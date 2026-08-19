Este país europeo busca 85.000 trabajadores extranjeros y ofrece sueldos de hasta 6.500 euros al mes: estos son los empleos

Buscarse la vida fuera de España es una opción que muchos jóvenes tienen sobre la mesa, especialmente cuando el trabajo que buscan no termina de llegar o de hecho, no les sale nada. Algunos incluso se marchan a la otra punta del mundo y como claro ejemplo tenemos Australia que se ha convertido en uno de esos destinos que atraen a un buen número de jóvenes, tal y como vemos en muchos testimonios de las redes sociales. Sin embargo, para encontrar oportunidades laborales no siempre es necesario recorrer tantos kilómetros, tal y como es el caso de Suiza que tiene actualmente dificultades para cubrir determinados puestos y los salarios pueden alcanzar los 6.500 euros mensuales.

La cifra que se maneja ronda las 85.000 vacantes y detrás de ella aparecen trabajos de lo más variados, desde médicos y otros sanitarios hasta ingenieros, informáticos o técnicos. También faltan trabajadores en la hostelería. El problema no parece que vaya a resolverse pronto y las previsiones apuntan a que la escasez de profesionales cualificados puede hacerse todavía mayor. Por ello, la posibilidad resulta especialmente interesante para quienes desde España ya estaban pensando en marcharse una temporada. Pero antes de mirar únicamente el sueldo conviene echar cuentas. Vivir en Suiza es caro, las condiciones cambian mucho de un empleo a otro y saber alemán, francés o italiano puede marcar la diferencia al presentar una candidatura. En algunas profesiones, además, habrá que comprobar qué trámites son necesarios para poder trabajar con un título obtenido en España.

Este país europeo busca 85.000 trabajadores extranjeros

Buena parte de las vacantes que Suiza no consigue cubrir están relacionadas con profesiones cualificadas y la sanidad es uno de los ejemplos más claros. El dato de la edad de los médicos ayuda a entender lo que ocurre: uno de cada cuatro supera los 60 años. El país no sólo tiene que encontrar personal para los puestos que permanecen vacíos ahora, sino empezar a pensar en quién ocupará el lugar de los profesionales que están cerca de jubilarse.

Pero los hospitales no son los únicos que buscan gente. Ingenieros, informáticos, especialistas en digitalización y técnicos industriales también tienen sitio en un mercado que lleva tiempo acusando la falta de determinados perfiles. A ellos se suma la hostelería, donde las empresas encuentran igualmente dificultades para completar sus plantillas. Y las cifras que se barajan para los próximos años son todavía mayores. Si no se consigue cubrir esa falta de mano de obra, el déficit de profesionales cualificados podría llegar a los 365.000 puestos. Es ahí donde los trabajadores extranjeros cobran especial importancia para el mercado suizo.

Cuánto se puede cobrar trabajando en Suiza

Quien esté leyendo todo esto desde España probablemente se haga la misma pregunta: ¿compensa económicamente marcharse? Dependerá del empleo, pero las cantidades que se manejan explican buena parte del interés. Los salarios pueden arrancar en torno a los 3.500 euros mensuales, mientras que determinados perfiles pueden llegar a los 6.500 euros al mes.

Ahora, se debe tener también en cuenta el coste de la vida que en ciudades como Zúrich o Ginebra es bastante elevado y gastos tan básicos como la vivienda pueden reducir bastante la diferencia que, sobre el papel, existe respecto a un salario español. También hay que contar con el seguro médico y con los gastos habituales del día a día. No todos los que trabajan allí viven necesariamente en el país. Suiza comparte frontera con Francia, Alemania, Italia y Austria y existe una figura específica para quienes cruzan regularmente esa frontera para ir a trabajar. Es el permiso G, destinado precisamente a trabajadores que tienen su empleo en territorio suizo pero conservan su residencia en otro país.

El idioma puede ser decisivo para algunos de estos empleos

Luego está el tema de los idiomas, ya que Suiza cuenta con varias lenguas nacionales y el idioma requerido dependerá del cantón en el que se encuentre el puesto. El alemán es el más extendido, el francés tiene un peso importante en la parte occidental y el italiano resulta especialmente relevante en Tesino. El inglés puede ser suficiente para algunas multinacionales o empleos tecnológicos, pero la situación cambia cuando existe contacto directo con pacientes, clientes o público. En esos casos, conocer la lengua utilizada habitualmente en la zona puede convertirse directamente en un requisito para conseguir el trabajo.

También es necesario prestar atención a la formación. Quienes quieran ejercer una profesión regulada tendrán que comprobar si su título español está reconocido en Suiza y realizar los trámites correspondientes antes de comenzar a trabajar.

Qué necesita un español para trabajar en Suiza

Suiza no pertenece a la Unión Europea, aunque mantiene un acuerdo de libre circulación con la UE que facilita el acceso de los ciudadanos españoles a su mercado laboral. Eso no significa que se pueda empezar a trabajar sin realizar ningún trámite. El permiso necesario dependerá de la duración del contrato y de la situación del trabajador. Para empleos que superen los tres meses habrá que realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades suizas y obtener el permiso que proceda. Por todo ello, antes de hacer las maletas, lo recomendable es contar con una oferta concreta y revisar tanto el salario como los gastos que supondrá instalarse en el país.