La serie de ‘Warhammer 40.000’ con Henry Cavill sigue en marcha: Prime Video acaba de anunciar un fichaje estrella

Se anunció oficialmente a finales del 2022 y ahora, después de formalizar ciertas diferencias creativas entre la marca Games Workshop y Amazon, parece que por fin la serie de Warhammer 40.000 va a arrancar su proceso creativo y la escritura de los primeros borradores de guion. La adaptación del popular juego de estrategia cuenta con Henry Cavill como principal estrella, pero hace escasas horas hemos conocido un fichaje que aporta un valor añadido a la ambiciosa versión audiovisual del proyecto: el director y escritor Mike Flanagan se encargará de supervisar los guiones de los episodios.

Tras años de silencio sobre el futuro salto al live-action de la franquicia, Games Workshop ha actualizado las novedades de su universo expandido que trasladará su épica narrativa a múltiples películas y series que escenifiquen en el terreno de la acción real, el complejo mundo bélico y futurista de la colección de miniaturas del reconocido estudio británico. Todavía tendremos que esperar bastante para conocer el enfoque que tendrá la primera serie, aunque la compañía ofrece en su último informe financiero algunas pistas del avance de ese desarrollo en la preproducción, apoyándose en la estimulante contratación del creador de La maldición de Hill House (2018) y director de La vida de Chuck (2024).

Mike Flanagan, un valor seguro para la serie de ‘Warhammer 40.000’

Tal y como contaba Kevin Rountree, ejecutivo de Games Workshop, Amazon ha fichado a Flanagan en el proyecto junto a la productora United Artists. El creador norteamericano ya ha entregado el primer tratamiento de la historia y, según explica el propio Rountree, pronto debería pasar a «la fase de guion».

Ante las dudas por el tiempo desmedido del que adolecen los preparativos de la producción, el jefazo de la marca reiteró la implicación de Cavill, asegurando que en ningún momento el ex Superman se ha bajado de la adaptación.

Rountree también tuvo buenas palabras para la incorporación de United Artists, argumentando que su aportación otorga «ritmo y calidad» al producto final.

¿Un toque de terror para la adaptación?

La contratación de Flanagan ofrece pistas sobre el tono buscado para la serie. Aparte de su amplia trayectoria en el género, el creativo es un referente en la nueva ola de terror fílmico. En pocos meses estrenará Clayface, la producción de DC para la que ha escrito el guion, y en 2027 afrontará el reto de reiniciar la propiedad intelectual de El Exorcista, con Scarlett Johansson como protagonista.

¿Cuándo llegará al catálogo de Prime Video?

Teniendo en cuenta la gran cantidad de efectos especiales que deberá generar la postproducción, la serie de Warhammer 40.000 seguramente no llegue a la plataforma de Prime Video hasta el 2028. Sobre todo, teniendo en cuenta la apretada agenda de un Cavill que, el próximo año, liderará el reinicio de la saga de Los Inmortales.