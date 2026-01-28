Henry Cavill comparte el primer vistazo del reinicio de ‘Los inmortales’: «Espero que lo disfrutéis»

Renunció a la tercera temporada The Witcher y fue remplazado como Superman en DC. Pero ahora, Henry Cavill parece haberse reconciliado con las franquicias gracias al reinicio de Los inmortales. El filme llegará en algún momento de 2027, pero hace escasas horas, el propio actor ha compartido en sus redes sociales su primera imagen caracterizado como el nuevo protagonista. ¿Podrá reconciliarse con su estatus de estrella del cine de acción? Lo que parece claro es que teniendo detrás a Chad Stahelski, director de la saga John Wick, el reboot tendrá unos combates vertiginosos, cargados mortales y entretenidas coreografías.

Con Cavill como principal valedor, el regreso del filme de Los inmortales lleva gestándose desde 2021, la fecha en la que el proyecto se concretó por primera vez. Porque en realidad, la idea de reiniciar la propiedad intelectual se remonta al 2008, donde incluso se llegaron a barajar nombres como Ryan Reynolds para el papel protagonista. No obstante, la producción de Stahelski no ha estado exenta de problemas. Primero con el cambio de estudios y derechos, pasando de Lionsgate a Amazon MGM Studios, lo cual terminó influyendo en varios ajustes de planificación y una revisión del presupuesto y después, por la lesión de tobillo del actor principal, se retrasó todavía más el inicio de la filmación oficial. Sin embargo, con la publicación en Instagram de Cavill, la vuelta de Los inmortales parece gritar al cielo que efectivamente, «sólo puede quedar uno».

Primer vistazo a Henry Cavill en ‘Los inmortales’

En la publicación, Cavill escribió lo siguiente: «¡Feliz primer vistazo para Los inmortales! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo cuando sea el momento adecuado, pero es un día especial para poder compartir esto. Espero que lo disfrutéis».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henry Cavill (@henrycavill)

El post viene acompañado de dos imágenes. En ambas, el actor aparece con la misma ropa oscura. Eso sí, la primera tiene un escenario oriental y la segunda, está ubicada en el interior de una iglesia. La información proporcionada de la ubicación de la primera instantánea y la catana que porta el personaje en la segunda sugieren una influencia poderosa del país nipón. ¿Viajará tanto nuestro nuevo Connor MacLeod como el asesino John Wick?

El guion corre a cargo de Ryan Condal (Proyecto Rampage), Michael Finch (John Wick 4) y Kerry Williamson (Siete hermanas).

Un reparto increíble

Más allá de la presencia estelar de Cavill, Amazon MGM ha puesto todo de su parte para configurar un reparto estelar. Desde la presencia de dos ex Guardianes de la galaxia, Karen Gillan y Dave Bautista a la presencia de Jeremy Irons, Djimon Honsou y Marisa Abela. Aunque sobre todo, destaca la participación de Russell Crowe en la piel de Ramírez, personaje que encarnó Sean Connery en la película original.

En 2026, Cavill tiene pendiente el estreno de Voltron, la tercera parte de Enola Holmes y su nueva colaboración con Guy Ritchie, In the Grey. El reboot de Los inmortales todavía no tiene una fecha de estreno oficial, pero se espera que una llegada a cines a principios de 2027.