Sheila Casas siembra la duda sobre una reconciliación entre su hermano Óscar y Ana Mena: «Se quieren muchísimo»

La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas ha acaparado numerosos titulares desde que salió a la luz la noticia. Hasta hace apenas unas semanas, la cantante y el actor presumían de ser una de las parejas más queridas y seguidas del panorama nacional, aunque siempre llevaron su relación con la máxima discreción. Sin embargo, cada una de sus apariciones públicas juntos dejaba entrever la gran complicidad que existía entre ellos, una conexión que incluso traspasó la pantalla durante el rodaje de la película que protagonizaron y donde nació su historia de amor.

Tal era el compromiso entre ambos que Ana Mena se había integrado por completo en el clan Casas, una familia que siempre ha presumido de estar muy unida. Por ello, la noticia de la ruptura también habría sorprendido a su entorno más cercano. A pesar de la popularidad de todos sus miembros, los Casas siempre han sido muy reservados a la hora de hablar de su vida privada. Una discreción que ya quedó patente durante la mediática relación de Sheila Casas con Álvaro Muñoz Escassi, sobre la que la familia evitó pronunciarse públicamente en numerosas ocasiones.

Gracias a la trayectoria profesional de sus hermanos y a su posterior salto a la televisión como colaboradora, Sheila Casas se ha convertido en un rostro conocido para el gran público. Por ello, tras conocerse la separación de Óscar Casas y Ana Mena, era cuestión de tiempo que los medios de comunicación buscaran sus primeras declaraciones al respecto.

Sheila Casas se pronuncia sobre la ruptura de Óscar y Ana Mena

Desde que trascendió la ruptura de la que hasta hace poco era una de las parejas del momento, ninguno de los protagonistas ha querido hacer declaraciones públicas. Quien sí se ha visto obligada a responder a las preguntas de la prensa ha sido Sheila Casas, una de las personas más cercanas al actor, que se ha convertido involuntariamente en la voz más próxima al entorno familiar.

La ausencia de un comunicado oficial por parte de Ana Mena y Óscar Casas no ha hecho más que aumentar el interés mediático. No obstante, todo apunta a que la ruptura es una realidad y no un simple rumor. Según las informaciones que han trascendido en las últimas horas, la principal causa de la separación habría sido la dificultad para compaginar sus respectivas agendas profesionales.

Tanto la cantante como el actor atraviesan uno de los momentos más intensos de sus carreras, una circunstancia que habría complicado enormemente pasar el tiempo juntos que ambos deseaban. Además, desde el primer momento se descartó la existencia de terceras personas o cualquier conflicto grave entre ellos.

Una versión que, de alguna manera, ha respaldado la propia Sheila Casas con sus declaraciones ante los medios: «Óscar está muy bien, todos muy bien, sí. No me voy a pronunciar sobre esto, porque no me compete a mí, así que lo siento».

Eso sí, la hermana del actor sí quiso dejar claro que el cariño entre ambos sigue intacto pese al final de su relación sentimental: «Los dos son maravillosos y los dos se quieren mucho». Unas palabras que reflejan que la ruptura se habría producido en términos amistosos y desde el respeto mutuo, poniendo fin a una historia de amor que despertó el interés del público desde sus inicios.