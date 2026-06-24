¿Ana Mena ya tiene sustituto para Óscar Casas? Sus fotos con Carlos Alcaraz que están dando mucho de qué hablar

Tras conocerse la ruptura de Ana Mena (29) y Óscar Casas (27), la cantante se ha convertido de nuevo en noticia tras protagonizar unas imágenes junto a Carlos Alcaraz (23) que no han pasado desapercibidas. Ambos coincidieron en la Reserve Cup de Marbella— tal y como se puede ver en los nuevos números de dos conocidas revistas de nuestro país— donde fueron fotografiados compartiendo risas, bromas y una gran complicidad que ha llamado la atención de propios y extraños.

Estuvieron juntos durante varias horas disfrutando del evento deportivo y acompañados por un grupo de amigos y, cuando llegó la hora de la despedida, ambos se acercaron para darse dos besos mientras intercambiaban confidencias. Una escena que, sin duda, ha evidenciado la confianza que existe entre ambos, así como también ha servido para alimentar especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

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Por el momento, ni Ana ni Carlos se han pronunciado sobre estas imágenes. No obstante, la cercanía que han mostrado en dicho reportaje ha llegado en un momento especialmente significativo para la intérprete A un paso de la luna, quien apenas hace unos días ha roto su relación con Óscar Casas, algo que ha multiplicado el interés en torno a cualquier nuevo vínculo sentimental que pueda surgir en la vida de la malagueña de ahora en adelante. Y es que, aunque puede tratarse de una simple amistad, ya son muchos los que señalan que el tenista podría ser el sustituto del actor en el corazón de Mena. «Cuidado porque ella ya tiene el radar abierto. Ya está en búsqueda y captura del sustituto de Óscar Casas. No te creas que Ana Mena, que es una mujer guapísima y encantadora, se ha quedado llorando en casa», han señalado desde el plató de El tiempo justo.

Cabe destacar que no es la primera vez que Ana Mena y Alcaraz son relacionados sentimentalmente en la esfera pública. En 2023, numerosos rumores apuntaban a que había surgido un apasionado romance entre ambos, aunque lo cierto es que nunca llegó a confirmarse. Por aquel entonces, su entorno se limitó a decir que tenían amigos en común y que se habían visto en varias ocasiones, pero nada más. Sin embargo, ahora las circunstancias son bien distintas. Y es que han vuelto a coincidir estando los dos solteros, ya que al tenista tampoco se le conoce pareja oficial.

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En medio del revuelo mediático, Óscar Casas ha optado por el más absoluto silencio. Al mismo tiempo que tampoco ha desvelado los motivos de su ruptura con Ana ni cómo se encuentra, el actor ha preferido no hablar sobre estas imágenes que acaba de protagonizar la que ya es su ex pareja.