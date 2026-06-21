Ana Mena y Óscar Casas rompen: el final inesperado de un romance que nació en un rodaje

Ana Mena y Óscar Casas han puesto fin a su historia de amor. Después de casi dos años de relación, la cantante y el actor han decidido separar sus caminos, poniendo punto final a una de las parejas más queridas y discretas del panorama nacional. Una ruptura que ha sorprendido a muchos, ya que ambos proyectaban una imagen de complicidad y estabilidad que hacía pensar que atravesaban uno de sus mejores momentos.

La noticia ha sido adelantada por el periodista Javi de Hoyos a través de sus redes sociales. Según explicó el comunicador, la decisión se ha producido en buenos términos y sin terceros implicados. «Se quieren mucho, pero ha terminado su relación», afirmaba. De hecho, quiso zanjar rápidamente cualquier especulación al asegurar que el motivo de la ruptura no responde a infidelidades ni a la aparición de nuevas personas en sus vidas.

La historia entre Ana Mena y Óscar Casas comenzó en 2024 durante el rodaje de Ídolos, la película que terminó cambiando sus vidas también fuera de la ficción. Desde el primer momento surgió una conexión especial entre ambos, aunque decidieron vivirla con la máxima discreción.

Acostumbrados a proteger su intimidad, tardaron meses en dejarse ver juntos públicamente. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron relajándose y ya no ocultaban la relación, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas de la industria del entretenimiento.

Precisamente durante la promoción de Ídolos dejaron algunos de los momentos más comentados de su historia. En una de sus visitas conjuntas a El Hormiguero, Óscar Casas reconoció que sintió interés por Ana Mena prácticamente desde el primer momento.

El actor confesó que fueron las responsables de vestuario de la película quienes terminaron haciendo de improvisadas celestinas y trasladaron a la cantante que él estaba interesado en conocerla mejor. Una anécdota que entonces provocó las risas de ambos y que se convirtió en uno de los episodios más recordados de su romance.

En la película, Casas interpretaba a un joven piloto que soñaba con llegar a MotoGP, mientras que Ana Mena daba vida a una tatuadora que revolucionaba por completo su mundo. Lo que comenzó como una historia de amor en la ficción acabó traspasando la pantalla.

Según publica la revista ¡Hola!, la separación no sería reciente y llevaría gestándose varias semanas. De hecho, la decisión se habría producido hace aproximadamente un mes, aunque ninguno de los dos había querido pronunciarse públicamente hasta ahora.

Por el momento, ni Ana Mena ni Óscar Casas han realizado declaraciones sobre el final de su relación. Lo que sí parece claro es que ambos han optado por gestionar este momento con la misma discreción con la que llevaron su historia de amor desde el principio.