Aunque era un secreto a voces que son pareja, lo cierto es que Ana Mena y Óscar Casas no se habían sentado todavía en un plató de televisión para hablar de su relación amorosa. Pese a que su visita estaba prevista en la noche del lunes, la actualidad informativa hizo que El Hormiguero cancelase su edición del lunes, por eso su entrevista se ha trasladado a la noche del martes. Tras la recolocación de invitados, que te hemos contado en Happy FM, los actores se han podido sentar con Pablo Motos y sus hormigas para hablar de Ídolos, la película que les unió, ya que llegaron al rodaje sin conocerse, pero salieron de él comenzando una relación que se mantiene a día de hoy.

En la cinta ambos interpretan a una pareja, en la que él es una joven estrella del mundo de las motos que tiene como orden de su entrenador no tener relaciones sentimentales, pero se salta esta norma cuando el personaje de Ana entra en escena. Como no podía ser de otra manera, de lo más comentado es cómo se conocieron y cómo empezaron, aunque su primer encuentro fue en el rodaje de un anuncio un año antes de trabajar juntos en esta película. «Solo nos vimos un día y, desde entonces, nunca más hasta el rodaje de la película», así explicó la malagueña que su primera vez no fue nada especial. El hermano de Mario Casas confesó que no hubo una química especial, aunque sí que fue un encuentro de «de buen rollo», pero sin nada más que destacar.

Esa chispa sí que saltó en el rodaje de la película, ya que pasaron mucho tiempo juntos: «Tuvimos un mes de ensayo previo en Valencia y cuatro meses de grabación en total. Hay muchos tiempos de espera, en los que te sientes solo y al final tu compañero ahí lo es todo», explicaba Óscar.

Como bien sabemos en Happy FM, Ana Mena es una de las estrellas más generosas y amables del mundo de la música y la interpretación, por eso no nos sorprende que su novio asegure que era «muy maja con todo el mundo», por eso no pensaba que hubiese nada especial con él.

«Yo pensaba, es muy correcta y muy maja conmigo, pero no quiere nada más. Yo ya no sabía qué hacer para que se diera cuenta de que me gustaba y se fijara en mí, no se enteraba de nada», era lo que pensaba Óscar Casas.

Por su parte, la invitada de El Hormiguero reconocía que no se enteraba de nada y no creía que su compañero de rodaje se hubiese fijado en ella: «No me enteré de nada hasta que me lo chivaron las chicas de vestuario. ¡Qué gran labor hacen, eh!».

«Me dijeron: ‘¿Pero no te das cuenta de que le tienes loco?’. La verdad es que me parecía un chico guapísimo, educado, mono y simpático», así se dio cuenta de que ella sentía también algo parecido. Por eso, durante una fiesta del rodaje en Italia decidió lanzarse.

Además de estar disfrutando de una nueva situación sentimental, la malagueña reconoce que también le está ayudando en su profesión como cantante. «Hay canciones muy buenas de amor y de desamor, pero el amor mueve el mundo», por eso reconocía que está más «inspirada» a la hora de crear letras desde que está enamorada.