¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 19 al 22 de enero

El Hormiguero arranca una nueva semana con las esperadas visitas de unos invitados con los que tratará de vencer a La Revuelta de nuevo desde el lunes 19 y hasta el jueves 22 de enero. Una pareja de moda se estrenará en un plató de televisión después de confirmar su relación, además de un conocido streamer que se estrena como invitado de Pablo Motos. También estarán un cantante que es un clásico y dos actores que han acudido decenas de veces en solitario, pero nunca en pareja, como lo harán esta semana.

Lunes, 19 de enero

Óscar Casas y Ana Mena presentarán Ídolos, la nueva película que ambos protagonizan y que se estrena en cines el 23 de enero. Ambientada en el competitivo entorno del mundial de motociclismo, Casas interpreta a un agresivo piloto en quien no confía ningún equipo, hasta que le ofrecen la oportunidad de pilotar para uno con la condición de que lo entrene su padre, con el que lleva años sin verse.

Precisamente en el rodaje de esta película ambos comenzaron una relación sentimental que han confirmado recientemente y por la que seguro que hablarán en el plató de Antena 3.

Martes, 20 de enero

Antonio Orozco acude al programa antes de su próxima gira de conciertos por Europa y también el tour que va a presentar por toda España en los próximos meses. Orozco hablará, además, de su libro Inevitablemente yo, un relato en primera persona sobre el viaje personal y creativo que le ha llevado al mejor momento de su carrera cuando celebra 25 años en la música después de pasar por una grave crisis personal que le llevó a tener que parar su carrera y pedir ayuda médica.

Miércoles, 21 de enero

Carmen Machi y Paco León visitan El Hormiguero para celebrar el estreno de Aída y Vuelta, la esperada película que llegará a los cines el 30 de enero y que dirige León. La cinta regresa al universo de la mítica y popular serie Aída y en ella se aborda el rodaje de un capítulo de la serie durante cinco días.

Jueves, 22 de enero

El mundo del streaming y de las redes sociales se cuela en la televisión con la visita de uno de los creadores de contenido más populares del momento. Joaquín Domínguez Portela, conocido popularmente como Xokas, llega a El Hormiguero con casi diez millones de seguidores en todos sus canales, su contenido abarca desde videojuegos hasta viajes o retos.