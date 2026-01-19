El pasado domingo 18 de enero, España se vio sorprendida con la noticia de un gravísimo accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Se trata del primero de tal magnitud de la historia de la alta velocidad española que, hasta el momento, ha dejado decenas de víctimas mortales. Como ha ocurrido con muchas de las cadenas de televisión, como es el caso de La 1 de Televisión Española al cancelar La Revuelta y el estreno de Decomasters, Atresmedia se ha sumado a este movimiento. De esta forma, ha adoptado una decisión histórica al cancelar la emisión de El Hormiguero, así como la de la serie turca Renacer. De esta forma, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha querido volcarse con la actualidad informativa, priorizando la realización de una programación especial para dar las últimas noticias sobre esta tragedia. Todo comenzó cuando, en un primer momento, se iba a cancelar únicamente la emisión de Renacer.

Por lo tanto, el capítulo de la serie turca previsto para hoy, en principio, pasará a ser emitido el próximo martes 20 de enero. Pero no todo ha quedado ahí, ya que, finalmente, también se ha decidido cancelar la nueva entrega de El Hormiguero, en la que Pablo Motos iba a recibir a Óscar Casas y a Ana Mena en plató. Una decisión verdaderamente histórica, puesto que solamente se ha procedido a una cancelación así por cuestiones realmente excepcionales, como ha sido este trágico accidente ferroviario. Una información que el propio equipo del programa de Antena 3 ha confirmado a través de sus perfiles en redes sociales: «Desde El Hormiguero queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente de tren en Adamuz, así como a sus familiares y seres queridos, en estos momentos tan difíciles. Esta noche no habrá programa para dar paso a los servicios informativos de Antena 3».

Así pues, después de esta noticia, la programación de la noche de Antena 3 cambia de forma verdaderamente radical tras la cancelación de la emisión de El Hormiguero y de Renacer. Por lo tanto, a partir de las 21:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), podremos disfrutar de la entrega habitual de Antena 3 Noticias 2 con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

En este espacio, también podremos conocer la última hora de los Deportes, así como El Tiempo. Acto seguido, en vez de conectar en directo con el plató de El Hormiguero, Vicente Vallés y Esther Vaquero volverán a coger las riendas de Antena 3 para ofrecer la última hora del accidente ferroviario que se ha producido en Adamuz (Córdoba).

De esta forma, dan un paso adelante a la hora de priorizar, una vez más, la actualidad informativa para mantener a los espectadores de Antena 3 al tanto de lo que ha sucedido en las últimas horas y las noticias que van surgiendo en torno a este accidente. Es evidente que estamos ante un hecho histórico, debido a la magnitud de la gravedad de lo sucedido. Recordamos que los números de teléfono de atención a los afectados por el incidente son los siguientes: Iryo (900 001 402) y Adif (900 10 10 20).