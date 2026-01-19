‘La Revuelta’: TVE cancela la emisión del programa de hoy, lunes 19 de enero

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Revuelta se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías está dando a Televisión Española. Aunque al espacio presentado por David Broncano le costando cada vez más superar los datos de audiencia de El Hormiguero, sí que logran mantenerse en la segunda posición en el access prime time, únicamente superado en varias ocasiones por entregas de la novena edición de La isla de las tentaciones. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que, alguna noche y por diversas razones, RTVE se ha visto en la obligación de prescindir de la emisión de una nueva entrega del programa que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía. La última de ellas, hasta la fecha, tuvo lugar el pasado miércoles 14 de enero, en la que no pudimos ver a Broncano y los suyos por disfrutar del Albacete Balompié vs Real Madrid CF.

Un encuentro que se disputó dentro de la competición de Copa del Rey y que terminó con la victoria de los albacetistas. Este lunes 19 de enero, RTVE se ha visto obligada a tomar una drástica decisión respecto a la emisión de la primera entrega de La Revuelta de esta semana. En esta ocasión, nada tiene que ver con un partido de fútbol, ni mucho menos… sino con una desgracia. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al accidente ferroviario que se ha producido en Adamuz (Córdoba) y que se ha saldado con la vida de decenas de personas. De nuevo, la actualidad vuelve a mandar por lo que, después de la emisión del Telediario 2 (20:55 a 21:55 hrs, una hora menos en Canarias), así como Deportes 2 (21:55 a 22:00 hrs, una hora menos en el archipiélago canario), se emitirá un Especial Informativo en La 1 de Televisión Española.

Se trata de una entrega especial sobre esta tragedia cuya emisión comenzará a las 22:00 horas y terminará, aproximadamente, a las 00:30 hrs (una hora menos en las Islas Canarias). Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no solamente se ha cancelado la emisión de La Revuelta, sino también se ha aplazado el estreno de Decomasters, concurso presentado por Patricia Montero.

Como no podía ser de otra manera, tal y como ocurrió con el especial de la DANA que obligó a la cancelación de la emisión de La Revuelta, el equipo de David Broncano se ha pronunciado en redes sociales: «Hoy Televisión Española emite un especial informativo sobre el accidente de tren en Adamuz, así que no habrá programa», comienzan diciendo en el comunicado.

Y añaden: «Mandamos mucha fuerza a toda la gente afectada y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres queridos». A continuación, no han querido dejar pasar la oportunidad de adjuntar los teléfonos de ayuda a los afectados tanto de Iryo (900 001 402) como de Adif (900 10 10 20).

Es importante mencionar, a su vez, que las redes sociales de Decomasters también han querido hacerse eco de la decisión de RTVE de aplazar la emisión de la primera entrega de la edición al lunes 26 de enero: «Debido a la actualidad informativa hoy no se estrenará Decomasters. Mandamos mucha fuerza y apoyo para todas las familias y afectados».