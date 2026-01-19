Quién es Patricia Montero: su edad, su marido, sus hijos, dónde ha trabajado y todo sobre la actriz

Patricia Montero, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las actrices españolas que más éxito ha cosechado en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un talento innato para la interpretación. Lejos de que todo quede ahí, debido a la gran cantidad de series en las que ha participado y por la que se ha ganado el cariño del público, Patricia cuenta con una gran legión de seguidores en redes sociales, donde muestra su saludable rutina, pero también diversos proyectos en los que está inmersa, como es el caso de Decomasters. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de Patricia Montero, pero también recordar diversos aspectos personales como es su edad, de dónde es, quién es su pareja y cuántos hijos tiene, entre otras cuestiones.

La trayectoria profesional de Patricia Montero

Nacida en julio de 1988 en Madrid, desde muy joven mostró mucho interés el ámbito creativo. Tanto es así que no tardó en formarse tanto en danza como en interpretación, dos disciplinas que marcaron su desarrollo profesional. Sus pequeños pasos en la pequeña pantalla llegaron a principios de los 2000, participando en diversas series diarias y juveniles.

Eso sí, el gran punto de inflexión de su trayectoria llegó de la mano de Yo soy Bea, donde tuvo la oportunidad de interpretar a Ruth. Con posterioridad, se incorporó a Los Hombres de Paco, una de las series más exitosas de Antena 3. A lo largo de los años, formó parte del elenco de diversas ficciones como es el caso de El don de Alba, Vive Cantando o, incluso, Cita a ciegas. En la gran pantalla, trabajó en diversos largometrajes como es Fuga de cerebros 2.

Más allá de este sector, Montero fue ganando cada vez más relevancia pública por el excepcional papel que hizo en Supervivientes 2025 como defensora de su marido, Álex Adrover. Por si fuera poco, en los últimos años, se ha estado formando y ha desarrollado diversos proyectos que tienen estrecha relación no solamente con el entrenamiento físico, sino también con el yoga.

Su vida personal

En este ámbito, cabe destacar que, desde 2008, Patricia Montero mantiene una relación sentimental con Álex Adrover, a quien conoció durante el rodaje de la serie Yo soy Bea. Su vínculo siempre se ha caracterizado tanto por la discreción como por la estabilidad, puesto que siempre se han alejado de lleno de las polémicas para priorizar su vida familiar.

Aunque en 2020 contrajeron matrimonio civil tras comprometerse en 2017, los actores celebraron su boda por todo lo alto en 2024. Cabe destacar que, fruto de este amor, nacieron sus dos hijas, Lis (2015) y Layla (2018). Es un hecho que la maternidad supuso un punto de inflexión en la vida de Patricia, algo que ella misma ha expresado en redes sociales, donde habla abiertamente de la conciliación, los diversos retos que supone la crianza y, sobre todo, lo sumamente importante que es el autocuidado.