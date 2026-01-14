No es ningún secreto que RTVE, en numerosas ocasiones, se ha visto obligada a tomar drásticas decisiones en cuanto a su programación se refiere. Es algo habitual que, por cuestiones que tengan que ver con la actualidad, hayan optado por dejar de emitir nuevas entregas de dos de sus platos fuertes en esta temporada, que son Valle Salvaje y La Promesa. Pero no son los únicos proyectos que se han visto afectados por decisiones de este tipo. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en La Revuelta. En más de una ocasión, tanto David Broncano como todo su equipo se han tenido que conformar con no emitir una nueva entrega en el horario al que estamos acostumbrados. En alguna ocasión, han tenido que hacerlo en el prime time, en una franja en la que no competía con su principal rival en el access, que es El Hormiguero. Aun así, en las últimas ocasiones, se ha optado por, directamente, no emitir una nueva entrega.

En el caso de hoy, miércoles 14 de enero, de nuevo el fútbol vuelve a ser protagonista de la noche. No es ningún secreto que RTVE, desde hace un tiempo, ha emitido diversos partidos de fútbol de gran interés nacional. Hace unas cuantas semanas, concretamente el 17 de diciembre, se canceló la emisión de La Revuelta para poder disfrutar en directo del encuentro entre el CF Talavera y el Real Madrid C.F. posteriormente, optaron por emitir una nueva entrega de Hasta el fin del mundo. Algo similar va a ocurrir esta noche, puesto que los espectadores de La 1 de Televisión Española, desde las 20:45 hrs a las 22:50 hrs (una hora menos en las Islas Canarias) podrán ver el partido de octavos de final de la Copa del Rey que enfrenta al Albacete y al Real Madrid C.F. Después, está prevista una doble entrega de Dra.Fabiola Jones

Debemos tener en cuenta que este partido genera una gran expectación por diversos motivos. Uno de ellos es que se trata de una de las rondas más competitivas, como es la de octavos de final en la que, habitualmente en esta competición, acaban colándose equipos de otras categorías que no sean de Primera División, como es el caso del Albacete.

Pero no todo queda ahí, puesto que se trata del primer partido del Real Madrid C.F. teniendo a Álvaro Arbeloa como entrenador. Recordemos que, hace tan solo unos días, se puso punto y final a la etapa de Xabi Alonso como míster del equipo. Por lo tanto, es un hecho que RTVE ha optado por dar prioridad a la emisión de este partido que a una nueva entrega de La Revuelta.

Es importante destacar que esta decisión solamente afectará a este miércoles 14 de enero, por lo que el jueves disfrutaremos de una nueva entrega de La Revuelta en La 1 de Televisión Española. Por el momento, se desconoce quién será el invitado que se pasará por el Teatro Príncipe Gran Vía, pero lo que sí sabemos es que deberá hacer frente a la visita de Can Yaman en El Hormiguero.