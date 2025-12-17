‘La Revuelta’: TVE cancela la emisión del programa de hoy, miércoles 17 de diciembre

No es ningún secreto que La Revuelta, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las grandes apuestas de RTVE. Y siendo honestos, no es para menos. Después de una excepcional temporada, en la que consiguieron plantar cara en varias ocasiones a El Hormiguero de Pablo Motos, con esta segunda etapa continúan dando de qué hablar. Eso sí, la batalla por la segunda plaza en el access prime time se les ha complicado en las últimas semanas con la emisión de La isla de las tentaciones 9. Aun así, David Broncano y su equipo siguen tratando de conseguir los mejores invitados para dejar sin palabras a sus espectadores. A pesar de todo, como ocurre con cualquier otro programa, La Revuelta también es víctima de cambios en su programación. Esto es exactamente lo que ha sucedido este miércoles 17 de diciembre, después de que RTVE diese el paso de cancelar su emisión.

Pero, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? En esta ocasión, la cadena pública ha decidido dejar a un lado la emisión de una nueva entrega del programa presentado por David Broncano. Y todo para emitir en abierto, desde las 20:55 hasta las 23:00 hrs (una hora menos en las islas Canarias), el partido de Copa del Rey que enfrenta al CF Talavera de la Reina contra el Real Madrid CF. Como suele ser habitual, RTVE emite varios partidos de esta competición y, al ser un encuentro que genera mucha expectación, han querido hacerlo en la principal cadena de la corporación. Cabe destacar que, en la gran mayoría de ocasiones en las que se ha dado prioridad al fútbol que a La Revuelta, tras la finalización del partido hemos podido adentrarnos de lleno en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid. A pesar de todo, en esta ocasión no va a ser así.

Principalmente, porque, tras la finalización del encuentro entre el CF Talavera de la Reina y el Real Madrid CF, los espectadores verán una nueva entrega de Hasta el fin del mundo. Debemos tener en cuenta que este programa presentado por Paula Vázquez está dando muchísimas alegrías a La 1 de Televisión Española.

Sin ir más lejos, en la entrega emitida la semana pasada en la que los concursantes tenían que llegar hasta la ciudad argentina de Tilcara, anotaron un 11.3% de share y 686.000 espectadores. A pesar de tener a un gran rival en el prime time, como es el 1% de Arturo Valls, Hasta el fin del mundo continúa manteniéndose en las dos cifras de cuota de pantalla.

Por lo tanto, para volver a ver cómo el Teatro Príncipe Gran Vía abre sus puertas para recibir a un nuevo invitado, nos tocará esperar hasta el jueves 18 de diciembre. Después de este pequeño descanso, estamos completamente convencidos de que David Broncano y todo el equipo de La Revuelta sabrán recompensarlo a su audiencia.