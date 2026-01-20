Última hora en ‘El Hormiguero’: Pablo Motos cambia de invitados para hoy tras la cancelación de ayer

Semana muy complicada para los programas de televisión dedicados al entretenimiento, ya que la actualidad informativa sobre el terrible accidente entre dos trenes en la localidad de Adamuz está haciendo que los espectadores busquen información en todo momento. Es por eso que El Hormiguero (al igual que otros programas como La Revuelta, Aruser@s y Zapeando) canceló su emisión en la noche del lunes, 19 de enero de 2026. Debido a que este cambio, el programa de Pablo Motos ha tenido que reordenar toda la semana de invitados.

Hoy, martes 20 de enero, estaba previsto que fuese Antonio Orozco el invitado de la noche para hablar de su nuevo disco, además del libro en el que narra su cambio de estilo de vida en los últimos años y los problemas de salud mental que llegó a padecer. Por el momento, el cantante se cae de la lista, aunque es de esperar que regrese en pocas semanas, ya que es buen amigo del programa de Antena 3 y es habitual que cada temporada acuda una o dos veces, tanto para hablar de sus nuevas canciones como de las nuevas temporadas de La Voz.

Así queda la nueva lista de invitados de ‘El Hormiguero’ tras la cancelación del lunes:

Martes, 20 de enero

Óscar Casas y Ana Mena presentarán Ídolos, la nueva película que ambos protagonizan y que se estrena en cines el 23 de enero. Ambientada en el competitivo entorno del mundial de motociclismo, Casas interpreta a un agresivo piloto en quien no confía ningún equipo, hasta que le ofrecen la oportunidad de pilotar para uno con la condición de que lo entrene su padre, con el que lleva años sin verse.

Precisamente en el rodaje de esta película ambos comenzaron una relación sentimental que han confirmado recientemente y por la que seguro que hablarán en el plató de Antena 3. Su visita estaba prevista para el lunes, pero debido a la cancelación del programa por la actualidad informativa, pasa al martes.

Miércoles, 21 de enero

Carmen Machi y Paco León visitan El Hormiguero para celebrar el estreno de Aída y Vuelta, la esperada película que llegará a los cines el 30 de enero y que dirige León. La cinta regresa al universo de la mítica y popular serie Aída y en ella se aborda el rodaje de un capítulo de la serie durante cinco días.

Jueves, 22 de enero

El mundo del streaming y de las redes sociales se cuela en la televisión con la visita de uno de los creadores de contenido más populares del momento. Joaquín Domínguez Portela, conocido popularmente como Xokas, llega a El Hormiguero con casi diez millones de seguidores en todos sus canales, su contenido abarca desde videojuegos hasta viajes o retos.