La Sexta cancela la emisión de ‘Zapeando’ y ‘Aruser@s’ de hoy, lunes 19 de enero: las razones

Día de muchos cambios en las parrillas de programación de las grandes cadenas de televisión, siendo laSexta una de las que más verá afectada su programación desde primera hora de la mañana. Muchos de los espectadores de la segunda cadena de Atresmedia están comprobando como programas como Aruser@s y Zapeando no se están emitiendo con normalidad desde la mañana y hasta la tarde, unos cambios que podrán seguir a lo largo del día.

El primero en desaparecer de la parrilla ha sido el matinal de Alfonso Arús, que cada mañana arranca desde las 07:30 h de la mañana y finaliza a las 11 h. En cambio, hoy ha rebajado su emisión en hora y media, finalizando a las 09:30 h de forma repentina. La razón, como no podía ser de otra manera, es la cobertura especial que se está haciendo del fatal accidente ferroviario que se ha producido en la localidad cordobesa de Adamuz, donde un tren de la compañía Iryo ha descarrilado, invadiendo la vía contraria y produciendo un brutal choque contra un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.

Desde las 09:30 h ha comenzado un especial de Al rojo vivo para dar la última hora de lo sucedido, ya que por desgracia el número de fallecidos sigue aumentando después de horas del accidente. Este especial se extenderá hasta las 14 h, momento en el que comenzará la edición de laSexta Noticias con Helena Resano al frente, que actualizará puntualmente toda la información acerca de esta tragedia.

Pero los cambios en la segunda cadena de Atresmedia, que siempre está muy pegada a la actualidad informativa, no terminan ahí. En la tarde, Zapeando también cancela su emisión, de hoy, lunes 19 de enero de 2026, para dejar paso a Más Vale Tarde, que amplía su duración en un día en el que la ciudadanía demando mucha información.

Noticia en elaboración.