Portadas de revistas: las cómplices imágenes de Ana Mena y Carlos Alcaraz y el paso al frente de Paz Vega

La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas ha sido una de las noticias más comentadas de la semana. Fue Javi de Hoyos el encargado de sacar a la luz su ruptura, asegurando que no había terceras personas y que habían decidido tomar caminos por separado en buenos términos. Sin embargo, los nuevos números de las revistas Diez Minutos y Semana han publicado unas exclusivas imágenes que han dado lugar a multitud de especulaciones.

Los medios citados han compartido un reportaje en el que aparece la cantante en la Reserve Cup de Marbella, un evento deportivo en el que se encontró con Carlos Alcaraz, justo después de romper con Óscar. Se saludaron con dos besos y compartieron risas y bromas, dejando unas fotografías para el recuerdo que ya han sido interpretadas por muchos como algo más que una amistad. En la portada de Diez Minutos, la revista también ha hecho un hueco a unas imágenes exclusivas de Álex González con su chica en la playa y a una entrevista a Megan Maxwell, la escritora del momento que ha enseñado los rincones de su casa a todos los lectores.

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En el caso de ¡Hola!, su nuevo número ha sido protagonizado por Paz Vega, quien ha concedido su primera entrevista tras su separación de Orson Salazar. «He decidido tomar el control de mi vida y ser la directora de mi propia película», ha asegurado. Además, también han hablado con Ana Boyer en su reaparición más esperada tras ser madre por cuarta vez, así como también han repasado la elegante boda de Carlota Cortina, nieta de Alicia Koplowitz y Eugenio Gallego.

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Semana, además de llegar al quiosco con las llamativas fotografías de Ana Mena y Alcaraz, también ha publicado una entrevista a Roberto Leal, quien ha hecho un repaso a su trayectoria haciendo hincapié en que todo lo que había conseguido «nadie se lo había regalado en la vida». Por otro lado, han analizado el primer vuelo juntos del Rey Felipe y la princesa Leonor y han compartido fotografías exclusivas del rodaje de la serie de la vida de Rocío Jurado. Un biopic que, como no podía ser de otra manera, no está exento de polémica.

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Por último, Lecturas se ha centrado en la actual vida sentimental de Shakira, señalando que ha sido vista muy bien acompañada en Hollywood con un conocido actor mexicano. Además, las fotografías de Aitana Sánchez Gijón disfrutando de una jornada de playa no han pasado desapercibidas en medio del revuelo que continúa generando su relación especial con Maxi Iglesias.

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Además, Javi de Hoyos, el presentador que arrasa entre los jóvenes, también ha dado unas declaraciones a Lecturas en las que motiva a todo el mundo a luchar por sus objetivos. «Si tienes un sueño, tienes que ir a por él», expresa.