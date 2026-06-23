El movimiento inmobiliario que realizó Ana Mena justo antes de su ruptura con Óscar Casas

La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas ha cogido por sorpresa a muchos de sus seguidores, que veían en ellos una de las parejas más sólidas del panorama nacional. La artista y el actor se enamoraron durante el rodaje de la película que protagonizaron juntos, una historia de amor que acabó traspasando la gran pantalla. Sin embargo, tras casi dos años de relación, ambos han decidido poner fin a su romance de mutuo acuerdo y sin la implicación de terceras personas.

Quizás, como diría la mismísima Rocío Jurado, «se les rompió el amor de tanto usarlo». Desde que el periodista Javi Hoyos destapó la noticia, cada uno de sus movimientos ha pasado a estar bajo el foco mediático. Y es que, tras tomar caminos separados, la intérprete de Música Ligera ha protagonizado un inesperado movimiento inmobiliario que no ha pasado desapercibido.

Ana Mena se compra una casa a las afueras de Madrid

Hace unas semanas, Ana Mena y Óscar Casas decidieron poner fin a su relación, aunque el cariño y la admiración mutua continúan intactos. De hecho, según ha revelado el entorno más cercano de la expareja a Vanitatis, el hermano de Mario Casas sigue muy pendiente de esta nueva etapa en la vida de la cantante y no ha dudado en brindarle su apoyo siempre que lo ha necesitado.

Tanto es así que el protagonista de Ídolos todavía mantenía una relación sentimental con la artista cuando esta tomó una importante decisión patrimonial que, visto con perspectiva, parecía anticipar una nueva etapa en su vida. Según adelanta el citado medio, Ana Mena decidió a comienzos de año ampliar su patrimonio inmobiliario con la compra de una vivienda unifamiliar en una exclusiva urbanización de Las Rozas, uno de los municipios más cotizados de la Comunidad de Madrid.

La cantante habría apostado por una de las zonas residenciales más demandadas del noroeste madrileño, conocida por ofrecer amplias zonas verdes, privacidad y una excelente conexión con el centro de la capital. Un entorno que encaja a la perfección con el momento que atraviesa la artista, quien en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más exitosas de la música española, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Esta adquisición supone además un paso más en la estabilidad personal y económica de Ana Mena, que ha sabido diversificar su patrimonio mientras continúa cosechando éxitos profesionales. A sus 28 años, la malagueña vive uno de los momentos más dulces de su carrera, con una agenda repleta de compromisos musicales y una legión de seguidores que no deja de crecer.

La nueva vivienda le permitirá disfrutar de una mayor tranquilidad y privacidad, especialmente ahora que su vida sentimental se encuentra bajo el foco mediático tras confirmarse su separación de Óscar Casas. Un refugio alejado del ruido donde podrá compaginar sus proyectos profesionales con el descanso y la desconexión.

Además de esta nueva propiedad en Madrid, Ana Mena cuenta con una segunda residencia en Estepona, su ciudad natal. Se trata también de una vivienda unifamiliar a la que está especialmente unida y donde suele refugiarse siempre que sus compromisos se lo permiten. Allí mantiene intacto su vínculo con sus raíces y con su familia, además de disfrutar de una vida mucho más relajada lejos del ritmo frenético de las grandes ciudades.

En esta casa andaluza, la cantante incluso decidió crear un pequeño huerto con olivos para producir su propio aceite, una afición poco conocida que refleja su conexión con la naturaleza y las tradiciones de su tierra. Dos hogares que, ahora más que nunca, se han convertido en sus grandes refugios en medio de una etapa de profundos cambios personales.