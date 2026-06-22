El último gesto de amor entre Ana Mena y Óscar Casas antes de romper: un «Princess» que hoy llama la atención
Ana Mena y Óscar Casas han roto. Así lo ha confirmado Javi de Hoyos a través de su perfil oficial de TikTok, donde ha explicado que no hay terceros implicados y que han decidido tomar caminos por separado de una manera «consensuada». «He podido hablar con su entorno más cercano. […] Me trasladan que se quieren mucho, pero que por ahora su historia de amor ha finalizado», señala el periodista.
Por ahora, ni la cantante ni el actor se han pronunciado públicamente al respecto. Sin embargo, como era de esperar, la noticia ha dejado sorprendidos a propios y extraños, especialmente porque nada hacía presagiar una crisis entre ellos. De hecho, al analizar sus respectivas redes sociales, en COOL nos ha llamado especialmente la atención cuándo se produjo el último intercambio cariñoso de mensajes entre ambos en el universo 2.0.
@javihoyosmartinez Ana Mena y Oscar Casas rompen su relación #anamena #oscarcasas ♬ sonido original – JaviHoyos
Fue el pasado 31 de mayo cuando la artista compartió con sus seguidores de Instagram un post en el que publicó videos y fotografías de su concierto en Granada con Lola Índigo. «Enhorabuena a mi guerrera Mulán @lolaindigo por la que lió ayer en Granada, que fue una auténtica barbaridad. Disfrutamos demasiado. Eres lo más mimo. Love you. Gracias por el amor a todos», escribía. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y Óscar Casas se sumó a sus fans anónimos para dirigirse a la que entonces era su chica con un cariñoso «Princess». La intérprete de A un paso de la luna le respondió con un emoji de una cara enamorada, algo que dejaba entrever que su relación continuaba avanzando por el mejor de los caminos. Sin embargo, 23 días después, todo ha cambiado.
La historia de amor de Óscar Casas y Ana Mena
El romance de Óscar Casas y Ana Mena salió a la luz en 2024, cuando Fiesta publicó unas fotografías de ambos besándose apasionadamente. Según lo trascendido, su amistad se transformó en algo más durante el rodaje de Ídolos, la película que ambos protagonizaron y que se estrenó en cines el pasado mes de abril.
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Aunque siempre han decidido tratar su relación desde la más estricta intimidad, lo cierto es que llegó un punto en que dejaron de esconderse y, aunque nunca la sobreexpusieron, la normalizaron delante de las cámaras, dedicándose bonitos mensajes y posando en photocalls juntos. En junio de 2025 hicieron oficial su historia de amor a través de las redes sociales, donde compartieron varias fotografías de una escapada con amigos a Tamragt, en Marruecos. Desde entonces, sus publicaciones se volvieron cotidianas, pero ahora es algo que, al menos de momento, no volverá a producirse.