Olivia Wilde adelanta detalles de ‘Naughty’, su próxima película como directora: «Es una comedia con un gran corazón»

Después de saltar a la fama con su papel de Trece en la serie House (2004-2012) e ir tejiendo una carrera como actriz repleta de altibajos, Olivia Wilde encontró su verdadera pasión autoral detrás de las cámaras. En 2019 estrenó como directora la fantástica Súper empollonas y, tras un rodaje controvertido, pagó caro el exceso de ambición que poseía el thriller psicológico de No te preocupes querida (2022). Sin embargo, la estadounidense parece haberse reencontrado de nuevo con su pulso narrativo en La invitación. Las primeras críticas aplauden la comedia satírica que revisiona el filme español Sentimental de Cesc Gay, pero Wilde ya se encuentra concentrada en su próximo capítulo como cineasta: Naughty, un trabajo que ella misma describe como «una comedia con un gran corazón».

En España todavía tendremos que esperar hasta el próximo 16 de octubre para poder ver La invitación en cines. Aparte de dirigir, Wilde ejerce como actriz compartiendo pantalla con Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz. Tras la proyección de Annapurna Pictures, Wilde protagonizará I Want Your Sex, cuyo estreno en nuestras salas llegará el 4 de diciembre. Y precisamente durante la promoción de la cinta de Gregg Araki, la estrella ha revelado algunos detalles de su próxima película, un título navideño que tendrá como principales protagonistas a Jennifer Aniston y Peter Dinklage.

‘Naughty’: la próxima película como directora de Olivia Wilde

La invitación va a ser una de esas películas muy a tener en cuenta en la próxima temporada de premios. Y ese es justo el impulso que Wilde necesitaba para afrontar un proyecto que le ha costado mucho sacar adelante.

Así se lo contaba la directora a THR en la alfombra roja del largometraje de Araki:

«No me lo puedo creer. Llevamos años trabajando en este proyecto; es un proyecto apasionante y luché sin descanso para que se hiciera realidad. Me siento muy agradecida de poder realizarlo porque es una película que pretende emular el espíritu de Rob Reiner, una comedia con un gran corazón».

Wilde también aseguró que este era un proyecto ambicioso, que superaba con creces cualquier cosa que hubiese emprendido antes. «Me siento muy honrada de poder dirigir una comedia teatral original para un estudio de este nivel. Universal (Pictures) deposita una enorme confianza en mí y en mi capacidad para dirigir a Jen y Peter, entre otros muchos actores increíbles que, con suerte, se unirán al proyecto», explicaba la realizadora.

¿De qué trata ‘Naughty’?

Actualmente en preproducción, la trama de Naughty se centra en Mallory (Aniston), una mujer inmersa en una batalla legal por la custodia de sus hijos con su exmarido. Su última esperanza es encontrar a Santa Claus (Dinklage) y conseguir que testifique en el juicio por divorcio.

Se desconoce la fecha de estreno, pero podría llegar a finales de 2027, justo para el siguiente mercado navideño.