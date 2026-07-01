Primeras palabras de Escassi sobre la nueva relación de Sheila Casas: “Como se parezca a mí, pobrecito”

Hace justo un año, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas pusieron fin a su historia de amor, que fue breve pero intensa, como su final. Su ruptura cogió completamente por sorpresa cuando el jinete, a través de redes sociales, lanzó un comunicado solo horas después de que dijera que le había pedido matrimonio en varias ocasiones a la excolaboradora de televisión.

«El tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento, para quizás no quedarse toda la vida, pero pasar por un momento y enseñarte algo, y seguir cada uno su camino. Y aceptar eso a veces es doloroso, porque uno tiende a querer como ufff… Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Es como que soltar es muy difícil y más cuando hay amor. Pero entender que a veces, es simplemente por un momento, y ya… Eso es también la magia que tiene la vida», dijo Escassi, que estaba completamente abatido por la ruptura.

Álvaro Muñoz Escassi opina sobre el nuevo novio de Sheila Casas

Cuando se va a cumplir justo el primer aniversario de esta mediática separación, Sheila Casas ha rehecho su vida al lado de Sergio Ignacio González Sobrino, un empresario hasta ahora anónimo que le ha hecho recuperar la ilusión en el amor.

Pese a que la hermana de Óscar y Mario Casas ha tratado de mantener la discreción, lo cierto es que ha sido inevitable captar a Sheila junto a su nuevo amor en las aguas de Ibiza, donde han protagonizado una estampa cuando menos pasional.

De hecho, en su regreso de este idílico viaje, la pareja del momento ha sido pillada por los micrófonos de la prensa y ha sido la propia Sheila la que no ha dudado en bromear e incluso con el parecido físico de su chico y Escassi: «No, no, no. Bueno, decidlo vosotros, opinad vosotros qué pensáis».

Parece que Sheila no es la única que ha pasado página. El jinete parece que no sigue la pista a su ex y, de hecho, así lo ha hecho saber públicamente al desconocer que Casas había encontrado de nuevo el amor: «Si está bien me alegro mucho por ella, de verdad. Espero que esté muy bien porque la quiero mucho. Si está bien, me alegro un montón».

Por su parte, Escassi se ha atrevido incluso a bromear sobre su parecido físico con Sergio, el nuevo novio de Sheila: «No lo he visto, no lo he visto. Pobre, si se parece a mí pobrecito».