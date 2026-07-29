¿Dónde está Antonio Anglés? ‘Historia de una fuga’ revisa la incógnita sobre el principal sospechoso del crimen de Alcàsser

El asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres adolescentes víctimas del crimen de Alcàsser, conmocionó a la sociedad española hace más de tres décadas, el mismo tiempo que ha pasado desde que se perdió la pista a Antonio Anglés, principal sospechoso del caso. Anglés: historia de una fuga revisa la incógnita sobre el paradero del prófugo, a raíz de una investigación periodística que permite reconstruir sus últimos pasos y relatar su huida como nunca antes se había hecho. La serie documental se emite este miércoles en el prime time de laSexta.

El nombre de Antonio Anglès Martins sigue evocando uno de los episodios más oscuros de la crónica negra de España, mientras que su paradero continúa representando un misterio sin resolver fruto de una combinación de fallos policiales, una huida rocambolesca y múltiples hipótesis.

Miriam García, Desirée Hernández y Toñi Gómez, tres adolescentes de entre 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcàsser, desaparecieron el 13 de noviembre de 1992. La última vez que se les vio hacían autostop para ir a la discoteca Coolor, situada en la localidad vecina de Picassent. Según los testimonios recogidos, subieron a un Opel Corsa blanco en el que viajaban dos hombres, después de pasar por la casa de una amiga enferma.

La búsqueda de las tres jóvenes concluyó 75 días después con el peor de los resultados: el 27 de enero de 1993, dos apicultores hallaron los restos de las tres víctimas semienterrados en el paraje de La Romana, cerca de Catadau. La autopsia confirmó que, la misma noche de su desaparición, habían sido torturadas, violadas y ejecutadas. Varios elementos, entre ellos un informe de alta médica a nombre de un familiar localizado en la escena, señalaron a Antonio Anglés y Miquel Ricart como sospechosos del macabro crimen.

Anglès está considerado por la justicia como el autor material principal del secuestro, violación, tortura y asesinato de las tres menores de Alcàsser, pero nunca llegó a sentarse en el banquillo, a diferencia de Miguel Ricart. Este último fue condenado a 170 años de cárcel en 1997, pero fue liberado tras cumplir 21 años en prisión, en noviembre de 2013, después de la anulación de la doctrina Parot.

En cuanto a Anglès, según las autoridades, el sospechoso utilizaba de forma habitual la identidad de su hermano, Enrique Anglès, el mismo nombre que reflejaba el volante médico encontrado en el lugar de la fosa en el que se hallaron los cadáveres. Sin embargo, cuando se dispusieron a detenerlo, su huida dejó en entredicho la capacidad y recursos del momento para atrapar a fugitivos peligrosos.

La fuga de Anglés tras el crimen de Alcàsser

Tras teñirse el pelo en una peluquería del centro, Anglès logró burlar el cerco policial en Valencia. Atravesó varias provincias haciendo uso del transporte público, coches robados y escondites en viviendas ocupadas. En marzo de 1993, consiguió cruzar la frontera hacia Lisboa y se coló como polizón en un barco mercante de bandera británica, el City of Plymouth, con destino a Irlanda.

Su travesía en el mercante da para otro capítulo: la tripulación lo descubrió y lo encerró en uno de los camarotes, pero Anglés escapó una vez más. En Irlanda, se le perdió la pista definitivamente.

Las hipótesis sobre el paradero de Anglés

A día de hoy, son dos las hipótesis que se siguen contemplando en relación al paradero de Anglés: la teoría que sostiene que murió ahogado en la bahía de Dublín, aunque nunca se encontró ningún cadáver cuya identidad coincidiera con la suya; y la otra teoría que plantea que vive bajo una identidad falsa. De ser así, en la actualidad su imagen se correspondería con la de un hombre de unos 60 años, posiblemente instalado en Europa o Latinoamérica.

Los familiares de Anglés intentaron tramitar formalmente su fallecimiento, aunque sin éxito. El caso se mantiene abierto judicialmente, y la orden de busca y captura internacional sigue vigente, con fecha de vencimiento en diciembre de 2029.

Anglés: historia de una fuga reconstruye los últimos pasos del fugitivo, con especial atención al episodio a bordo del City of Plymouth. La serie documental, disponible también en Atresplayer, es una producción de Atresmedia en colaboración con CBmedia, y está dirigida por los periodistas de investigación Genar Martí y Jorge Saucedo.