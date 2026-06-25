‘No se lo digas a nadie’: la serie documental sobre el cuádruple asesinato y descuartizamiento de Pioz llega a La Sexta

LaSexta estrena el próximo miércoles No se lo digas a nadie, la serie documental que relata el crimen de Pioz, el cuádruple asesinato y descuartizamiento de toda una familia que fue narrado por WhatsApp. El crimen de Pioz (Guadalajara) es uno de los casos más impactantes de la historia criminal de España, y conmocionó a la sociedad también en Brasil, país de origen de las víctimas.

No se lo digas a nadie, que se podrá ver por primera vez en abierto a partir del 1 de julio, recoge testimonios inéditos, como el de Marvin Henriques, el joven que recibió los mensajes de WhatsApp en los que Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, le contaba todos los detalles del crimen a tiempo real -mientras lo cometía-, por lo que se le consideró su cómplice en un principio.

Marvin Henriques se encontraba en Brasil cuando recibió los mensajes, a 6.000 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Finalmente, fue absuelto. En No se lo digas a nadie, habla por primera vez, al igual que Jordana, amiga de éste y pieza clave para resolver el caso. Jordana descubrió los mensajes que ambos intercambiaron y estuvo en posesión de los originales. Decidió romper el silencio que el grupo pactó, y prestó testimonio.

El contenido del chat de WhatsApp no podía ser más macabro: Patrick Nogueira no se limitaba a relatar cómo cometió los asesinatos y los descuartizamientos, sino que, durante las siete horas que duró la conversación, también envió imágenes de los cadáveres de las víctimas, que eran sus tíos y sus primos, y selfies con los cuerpos. Al asesino se le conoce con el sobrenombre de El descuartizador de Pioz.

Años antes de cometer el crimen, a los 16, Patrick Nogueira apuñaló en el cuello y el vientre a su profesor de Biología en Brasil, por puntuarle con una mala nota. Se quedó a su lado mientras sangraba en el suelo, observándolo. Llegó a España tres años después para probar suerte en el fútbol, y sus tíos lo acogieron en casa. Sin embargo, los problemas empezaron a surgir pronto, cuando las víctimas comenzaron a reprocharle que sólo se dedicara a salir con los amigos e ir al gimnasio, además de ir semidesnudo por casa o hacer comentarios desagradables sobre sus primos cuando los niños lloraban. Cuando su tío explicó lo que estaba ocurriendo a su familia en Brasil, que enviaba dinero a Patrick, éste comenzó a desarrollar un odio irracional hacia ellos.

Sus tíos se mudaron a una casa más grande y Patrick desapareció tras decirles que se trasladaría poco después con ellos. Cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Hasta el 17 de agosto de 2016. Patrick se levantó y fue al gimnasio. Después, compró dos pizzas y se dirigió a casa de sus tíos con una mochila que contenía cintas americanas, bolsas de basura, toallas y una navaja.

Al llegar, se comió las pizzas con su tía y sus primos, mientras que su tío seguía trabajando. Les rajó el cuello, los descuartizó, los metió en bolsas de basura y limpió la casa. Mientras tanto, escribió WhatsApp a su amigo, en Brasil, que parecía seguirle el juego hasta el punto de sugerirle cómo huir sin que lo pillaran. Finalmente, cuando su tío llegó, repitió el proceso, paso por paso. Una vez que el escenario del crimen estaba limpio, se quedó a dormir allí, y abandonó la vivienda al día siguiente. Huyó a Brasil un mes después, cuando el olor destapó la presencia de los cadáveres en el chalé.

No se lo digas a nadie, serie original de Atresmedia, llega al prime time de laSexta tras su estreno en más de 30 países (en algunos de ellos a través de HBO Max) y su buena acogida en España en Atresplayer. Sus cinco capítulos se emitirán semanalmente, desde el próximo miércoles, 1 de julio, a las 23.00 horas.