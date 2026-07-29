Endesa gana un 41% más hasta junio y eleva la previsión de beneficio de 2026 a más de 2.400 millones

Endesa ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 1.470 millones de euros, un 41% más que en los primeros seis meses de 2025, según ha comunicado este miércoles a la CNMV. Los ingresos en el semestre han mejorado un 1,1%, hasta cerrar junio con una facturación de 10.995 millones de euros.

Según la eléctrica que dirige Gianni Armani, este resultado «ha sido posible gracias al crecimiento experimentado por la compañía en todos los negocios y a la mayor contribución de las actividades reguladas, apoyada también por determinados impactos positivos no recurrentes. Estas representan el 50% del ebitda, que alcanza los 3.240 millones de euros en los seis primeros meses, un 20% más que en 2025», señala la firma en una nota.

Este crecimiento ha llevado a Endesa a comunicar al mercado que el beneficio ordinario neto a cierre de año se situará por encima de los 2.400 millones de euros, superando la estimación de 2.300-2.400 millones comunicada en febrero pasado. Esta revisión al alza es «un signo clave de la fortaleza tanto de nuestro modelo de negocio, como de nuestra capacidad para transformar una sólida ejecución operativa en una mayor rentabilidad para nuestros accionistas», como ha explicado la compañía a los analistas financieros durante la presentación de sus resultados semestrales.

Endesa destaca también que estos beneficios los ha obtenido en un contexto de precios medios del pool eléctrico ibérico competitivos y con mayores costes por servicios complementarios derivados de la denominada operación reforzada, que implementa el operador del sistema.

El precio medio en el semestre fue de 73€/MWh, incluyendo los 23 €/MWh en promedio por servicios complementarios, un 8% menos que en el mismo periodo de 2025. La demanda ajustada en el periodo creció en torno al 1% interanual, impulsada por el consumo doméstico, el sector servicios y el industrial.

Endesa ha mejorado en estos seis primeros meses su número de clientes de electricidad un 0,1%, hasta los 9,6 millones, y los de gas en un 1,1% hasta los 1,7 millones.

La compañía ha generado un flujo de caja de 2.300 millones en el semestre, que se ha cerrado con una deuda neta de 10.300 millones (desde los 10.100 de cierre de 2025). El coste medio de la deuda se reduce hasta el 3,2% y la ratio de deuda neta sobre ebitda se sitúa en 1,6 veces.