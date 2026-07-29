Qué tiene el nuevo Rolex Daytona que ha enamorado a Carlos Alcaraz y cuesta 90.000 euros

Cuando hablamos de relojes hay un factor común que une y da coherencia a todos los detalles que puedan encajar como tendencia: la elegancia. Es un imprescindible en los relojes, más aun cuando hablamos de relojes de una categoría de lujo. Todos ellos convergen entre la línea de diseño, la innovación y la exclusividad, y claro que entran también ciertos matices que pueden ganar popularidad en cada temporada. Ahora que llega el verano, lo que la estación le pide a un reloj es funcionalidad, adaptabilidad a todos los planes que puedan encajar en un mismo día y que combine con la estación. Pero hay una categoría mucho más estética y llamativa que hace que un reloj marque especialmente la diferencia en estos meses del año: la esfera azul que posee el Rolex Daytona.

Un icono de estilo

Bien sea porque es el color del verano o porque su tonalidad evoca la profundidad de las costas, algo que añoramos especialmente con la llegada del buen tiempo, el azul es una vez más el tono elegido para dar luz y elegancia a los relojes. Además, este año es especialmente importante para este tono, ya que ha vuelto a consolidarse nuevamente como una tendencia estilística que encaja a la perfección con los cánones de elegancia de un reloj.

Ya tenemos la esfera y los requisitos para el reloj, ahora solo hace falta dar con el que será el nuevo relojes del verano, donde nosotras ya hemos elegido al Rolex Daytona con la esfera en azul glaciar. Este reloj ha estado relacionado con infinidad de iconos de la moda, el deporte o la música a lo largo de su historia, algunos de los más destacables son Michael Jordan, Beckham y Jay Z. Su versión con el bisel negro y la correa de caucho del mismo color también pertenece a la gran colección de Rolex del tenista Carlos Alcaraz. De hecho, con esta joya de la relojería en la muñeca ya ha levantado más de un Gran Slam.

Estética y movimiento

Debemos enumerar varios factores que conglomeran el éxito de esta pieza para la temporada de verano. El primero y más evidente es el material: platino 950, una aleación compuesta por 950 ‰ (milésimas) de platino, meticulosamente preparada en nuestros talleres por los excelentes artesanos metalúrgicos de Rolex, que hace resaltar todavía más el color de su esfera y todos los detalles que incorpora.

El tono elegido fue el azul glaciar, que realza todavía más su brillo gracias a los detalles engastados de diamantes con contadores pulverizados, índices en aplique de oro de 18 quilates y agujas con visualización Chromalight, un material luminiscente de alta legibilidad. Bordeado por un bisel monobloque Cerachrom con escala taquimétrica, lo que aumenta la precisión de medición de este reloj y evidencia la tecnología que esconde su caja.

Dentro de ella se encuentra una manufactura propia de la firma, el calibre 4131, Manufactura Rolex. Se abraza a la muñeca al incorporar el brazalete más icónico de la casa: el Oyster, que presenta una técnica aleación de materiales para conseguir una sensación agradable una vez puesto. Para mayor seguridad y comodidad, incorpora el cierre de seguridad desplegable Oysterlock. Este reloj tiene un valor de 89.250 euros.