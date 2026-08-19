Portadas de revistas: del primer posado de la hija de Caritina Goyanes al bañador de tortugas de Alberto de Mónaco

Con el verano dando sus últimos coletazos, y como marca la tradición de cada miércoles, las revistas han llegado a los quioscos con sus nuevos números. En esta ocasión, Cari Lapique y su nieta, apodada Minicari, han posado por primera vez juntas para un medio. Ha sido la revista del saludo la elegida por abuela y nieta para dar este paso al frente y, en ella, además de hablar sin tapujos sobre su excelente relación (apenas una semana antes del aniversario de la muerte de Caritina), también han protagonizado un reportaje en el que han transmitido amor y han enseñado sus tips más destacados de moda y maquillaje.

Por otro lado, ¡Hola! también ha informado en exclusiva que Paula Echevarría está recuperando la sonrisa «poco a poco» en su verano más difícil. Y es que cabe destacar que hace tan solo unos días, se tuvo que enfrentar a la triste pérdida de su padre. Además, el medio también ha sacado a la luz unas fotografías inéditas de Inés Domecq, disfrutando de sus vacaciones familiares en Sotogrande.

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Por su parte, la revista Semana ha informado del viaje desconocido que realizará la Familia Real, en mitad de sus vacaciones, a Grecia. Al mismo tiempo, también han compartido con sus lectores unas fotografías exclusivas de Alberto de Mónaco en alta mar luciendo un bañador de tortugas y una camiseta estampada con una mujer en bikini que no ha pasado desapercibida. Además, también han analizado los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, así como también lo han hecho con la polémica que ha surgido entre Julia Janeiro y Belén Esteban.

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La revista Diez Minutos ha elegido a Isabel Preysler como protagonista de su portada. Según han publicado en exclusiva, la reina de corazones ha reaparecido en Marbella, relajada y feliz, disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Un verano especialmente dulce que no está desperdiciando tras convertirse de nuevo en abuela. Por otro lado, también han mostrado imágenes de Willy Bárcenas y Loreto Sesma durante sus días de descanso en la playa.

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Por último, Lecturas ha centrado su nuevo número en las confesiones más personales que ha realizado Brad Pitt. El actor ha abierto su corazón como nunca y ha hablado por primera vez de sus adicciones y de su traumático divorcio de Angelina Jolie.

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También han analizado el resurgir de Lydia Bosch, la cual está arrasando en el teatro tras casi 40 años de ausencia sobre las tablas. Además, y como no podía ser de otra manera, también han señalado todos los detalles de la boda secreta de Georgina y Cristiano Ronaldo y de las vacaciones en familia de los Casas en Punta Cana.