Muere Delfín Amaya, miembro del dúo musical Los Amaya, a los 74 años

La industria musical está de luto tras conocerse la triste pérdida de Delfín Amaya, uno de los integrantes de Los Amaya, el conocido dúo musical de rumba catalana que lanzó temas como Vete, Caramelos o Qué mala suerte la mía. Según lo publicado, el artista falleció este lunes, 17 de agosto, a los 74 años, pero, por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Hasta ahora, ningún miembro de su familia ha querido pronunciarse al respecto, algo que deja entrever que prefieren vivir este difícil duelo desde la más estricta intimidad. Sin embargo, quienes no han podido evitar expresar su tristeza han sido sus fans a través de las redes sociales. «Mi más sentido pésame a la familia», «La rumba se queda más sola sin Delfín Amaya», «Nos ha dejado uno de los grandes guitarristas de la rumba catalana», «Qué noticia más triste», «Una parte de los años 70 y 80 se han ido con él», «A mí de pequeño me gustaba mucho su voz tan fina y con sus gafas enormes», escribían algunos de los internautas.

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Delfín Amaya nació en Oviedo en 1952 y, cuando todavía era muy pequeño, se trasladó junto a sus padres y sus hermanos a Barcelona. Fue allí donde creció y comenzó a dar sus primeros pasos en la música, aunque lo cierto es que su familia (de etnia gitana) siempre ha estado estrechamente relacionada con el mundo artístico. De hecho, está vinculado con la popular bailaora de flamenco, Carmen Amaya.

Fue en la década de los 70 cuando, junto a su hermano José, formó el dúo Los Amaya, el cual ha pasado a la historia como el pionero en fusionar la rumba catalana con otros sonidos más contemporáneos, como melodías pop o bases modernas de la época. En 1978 ficharon por RCA con Tony Ronald como productor, quien impulsó su carrera a lo más alto. Tanto es así que en 1992, participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde compartieron escenario con otras figuras emblemáticas de la rumba como Peret o Los Manolos.

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Desde entonces, fueron alejándose progresivamente de los escenarios hasta que en 2013, y para sorpresa de muchos, reaparecieron con un nuevo y último trabajo: el álbum Vuelven… Los Amaya en 2013. En él, recopilaron 14 de sus grandes éxitos que reinterpretaban con actuales voces de nuestro país como Antonio Carmona, Rosario Flores, El Arrebato, La Pegatina, India Martínez o El Canijo de Jerez.