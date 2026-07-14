Neckmarine apuesta por relojes automáticos para el verano

La moda masculina, en verano, cambia de códigos. Las mangas se acortan, los tejidos se aligeran y los complementos adquieren un protagonismo que durante los meses fríos pasa más desapercibido.

El reloj recupera su papel como una de las piezas clave del estilo. Para marcar el ritmo urbano y el de las escapadas, la marca de relojes Neckmarine amplía su colección Aquamatic con dos nuevos modelos de una misma filosofía: relojes masculinos mecánicos preparados para cualquier escenario y que huyen de modas pasajeras.

Aquamatic Automatic Blue: elegancia deportiva con inspiración marina

Disponible en cajas de 38 y 42 milímetros, el nuevo Aquamatic Automatic Blue apuesta por una estética equilibrada donde el azul marino, el color del mar por excelencia, se convierte en protagonista. Un tono atemporal que remite al universo náutico y que combina con naturalidad tanto con un look informal como con un estilo más sofisticado.

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, tanto la caja como la pulsera ofrecen una construcción sólida pensada para un uso diario intensivo. El bisel cerámico giratorio aporta resistencia frente al desgaste y un acabado de gran calidad, mientras que el cristal de zafiro con tratamiento protector garantiza una excelente opción frente a los arañazos.

En su interior incorpora el reconocido movimiento automático japonés Miyota 8215, un calibre apreciado por su fiabilidad y precisión, que elimina la necesidad de baterías y reivindica el valor de la relojería mecánica.

Con una resistencia al agua de hasta 20 ATM, el Aquamatic Automatic Blue está preparado para desenvolverse con solvencia tanto en actividades acuáticas como en el día a día, convirtiéndose en un reloj versátil para quienes buscan prestaciones sin renunciar al diseño.

Aquamatic Skeleton Black 42 mm: la mecánica como elemento de diseño

Para quienes entienden la relojería como una expresión de ingeniería y estética, Neckmarine presenta también una versión más económica, el nuevo Aquamatic Skeleton Black de 42 milímetros.

Su esfera esqueletizada deja al descubierto buena parte del movimiento mecánico, convirtiendo cada componente en parte del diseño y ofreciendo una visión del funcionamiento interno del reloj. El acabado en negro potencia su carácter contemporáneo y refuerza una imagen sofisticada.

El modelo equipa el movimiento automático HZ02189, visible a través de la esfera, protegido por un cristal de zafiro con tratamiento protector. El conjunto se completa con un bisel cerámico giratorio y una corona roscada que contribuye a garantizar su estanqueidad.

Como el resto de la colección Aquamatic, ofrece una resistencia al agua de 20 ATM, demostrando que la estética skeleton también puede convivir con unas prestaciones concebidas para un uso exigente.

Con estas dos incorporaciones, la firma refuerza una colección diseñada para acompañar al hombre contemporáneo tanto en sus jornadas cotidianas como en los meses en los que el reloj vuelve a ocupar un lugar protagonista gracias a las mangas cortas y al estilo relajado del verano.