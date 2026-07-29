Las aseguradoras, los bancos y los supervisores financieros llevan años alertando de que los fenómenos meteorológicos extremos ya no son un riesgo excepcional, sino un factor que debe incorporarse al precio de los seguros, al valor de las viviendas e incluso a la concesión de hipotecas. Los últimos incendios, que han afectado a decenas de miles de hectáreas y obligado a evacuar o confinar a unas 90.000 personas en Madrid, Ávila y Toledo, vuelven a evidenciar el creciente impacto económico de estos episodios.

El aviso no procede sólo del sector asegurador, anteriormente el Banco Central Europeo y el Banco de España reclamaron a las entidades financieras que integrasen los riesgos climáticos en sus modelos de negocio.

Su preocupación se basaba en que una vivienda expuesta a inundaciones, incendios o fenómenos extremos y aumentar el riesgo de impago, lo que obliga a la banca a incorporar ese factor en la concesión de crédito.

Análisis previo a la catástrofe

En la misma línea, el Ministerio para la Transición Ecológica advierte en su informe sobre el sistema financiero y la actividad aseguradora de que el incremento de inundaciones, incendios y otros fenómenos extremos puede traducirse en un aumento de las pérdidas para hogares, aseguradoras y entidades financieras. El documento señala que estos riesgos podrían elevar el coste de los seguros, incrementar la exposición de los bancos y hacer necesario el uso de mapas de riesgo climático cada vez más precisos para evaluar viviendas y préstamos.

Más allá de los seguros, los incendios también podrían afectar al mercado inmobiliario. En este sentido, hay informes que sostienen que los riesgos climáticos todavía no están plenamente reflejados en el precio de la vivienda y alertan de que podrían producirse correcciones en determinadas zonas especialmente expuestas.

En este contexto, desde el comparador hipotecario iAhorro reconocen que el riesgo climático ya puede formar parte del análisis que realizan las entidades antes de conceder financiación.

Existen muchos motivos por los que los bancos pueden rechazar la concesión de una hipoteca y entre ellos puede estar el hecho de que la vivienda se encuentre en una zona sujeta a catástrofes climatológicas. «No es un factor determinante para no conceder una hipoteca, pero sí que se tiene en cuenta», explican.

No obstante, la compañía considera que, por ahora, los fenómenos climáticos no están provocando una caída generalizada del precio de la vivienda, aunque no descarta que ese escenario pueda producirse en aquellas zonas donde este tipo de desastres se repitan con mayor frecuencia.

Los bancos podrían endurecer las condiciones

En la misma línea, Pedro Ruiz, portavoz de Kelisto, considera que el escenario más probable no pasa por que los bancos dejen de conceder hipotecas en las zonas con mayor riesgo climático, sino por un endurecimiento gradual de las condiciones de financiación.

«Lo más probable es que las entidades financien un porcentaje menor del valor de la vivienda, exijan más ahorro al comprador, apliquen un interés ligeramente superior o soliciten medidas adicionales de protección», explica.

Ruiz recuerda que la vivienda constituye la garantía del préstamo y que, si está expuesta a incendios o inundaciones, puede sufrir daños, perder valor o resultar más difícil de vender en caso de impago. «Además, si una vivienda tiene dificultades para asegurarse adecuadamente, la aprobación de la hipoteca también puede complicarse», añade.

En cuanto al seguro de hogar, Ruiz advierte de que, antes de dejar de asegurar un inmueble, las compañías suelen optar por elevar las primas, aumentar las franquicias o limitar determinadas coberturas, especialmente en las viviendas con una elevada siniestralidad o situadas en zonas forestales.

Todavía es pronto para cuantificar el coste de los incendios. Pero está claro que el coste irá más allá de las miles de hectáreas quemadas y casas calcinadas. Posiblemente, y con lo que dicen los expertos, lo más seguro es que en cosa de un año el riesgo de vivir en estas zonas se traduzca en seguros más caros y viviendas menos valiosas.