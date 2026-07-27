Con motivo de los incendios que siguen activos por Madrid, Ávila y Toledo, y la espera de unas ayudas estatales que pueden no llegar, la banca española ha puesto en marcha diferentes campañas con el propósito de atender las necesidades de los afectados.

Banco Santander ha activado un seguimiento específico de la situación de los clientes afectados por los incendios, con una gestión proactiva por parte de la entidad para identificar sus necesidades y ofrecer soluciones adaptadas a cada caso.

Entre las actuaciones que está desarrollando destacan su colaboración con la Campaña de captación de fondos para Cruz Roja, con el objetivo de apoyar las labores de emergencia y asistencia a los damnificados.

Además, destaca el contacto directo con clientes y empleados afectados para evaluar el impacto que han sufrido tanto en sus viviendas como en fincas, explotaciones, almacenes o negocios.

Desde la entidad aseguran el acompañamiento continuo de los afectados por el incendio trabajando «mano a mano» con los clientes para adaptar las medidas a sus necesidades conforme se vaya conociendo el alcance de los daños.

Santander llevará a cabo un análisis individualizado de cada caso, estudiando las circunstancias concretas de cada cliente. Por su parte BBVA amplía las ayudas para los afectados por los incendios a Madrid, Ávila, León, Segovia y Castellón

BBVA añade Segovia y Castellón

Los particulares podrán solicitar préstamos de hasta 50.000 euros, con plazos de devolución de entre 12 y 60 meses (con posibilidad de carencia hasta 6 meses). Esta financiación permitirá atender los gastos derivados de los incendios y hacer frente a la reparación o reposición de los bienes dañados.

En el caso de autónomos, pymes y empresas, BBVA pone a su disposición préstamos de hasta 200.000 euros, con un plazo máximo de devolución de 48 meses. Las operaciones podrán incluir un periodo de carencia de hasta 24 meses para adaptar las cuotas a la situación y a las necesidades de cada negocio.

Con estas dos líneas, BBVA busca ofrecer una respuesta rápida a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios en Guadalajara, Comunidad de Madrid, Ávila, León, Segovia y Castellón. Los afectados podrán acudir a una serie de oficinas concretas de la entidad para conocer las condiciones y estudiar la solución que mejor se ajuste a su situación. A la CBC de Guadalajara, se han añadido las del Bierzo, Segovia y Ávila. También la de Castellón Centro, Castellón Sur, Castellón Norte y Puerto de Sagunto. En la Comunidad de Madrid están las de Villanueva de la Cañada, Arroyomolinos, Navalcarnero-Libertad, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa de Odón.

El banco mantendrá una atención cercana en las zonas afectadas para acompañar a las familias y a los negocios durante el proceso de recuperación y ayudarles a retomar cuanto antes su actividad habitual.

Atención específica a los asegurados

BBVA Allianz ha habilitado un teléfono específico, el 911 749 620, para atender a los titulares de seguros de BBVA que se hayan visto afectados por los incendios. Los clientes podrán dirigirse a las oficinas de la entidad en las zonas afectadas para recibir toda la información y el acompañamiento necesarios.

Por otro lado, Unicaja impulsa financiación del sector agrario y prevé bonificaciones de hasta 15.000 euros a explotaciones. La entidad ha facilitado el acceso a la línea ICO-MAPA-Saeca dirigida a profesionales y empresas del sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el actual contexto económico internacional.

Según ha informado la entidad en una nota, la convocatoria aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y dotada con 300 millones de euros, ha tenido por objetivo contribuir a la recuperación de la rentabilidad de las explotaciones y empresas afectadas por la situación de sequía, el aumento de los costes de producción y la incertidumbre en el mercado internacional.

De esta manera, la línea ha contemplado una bonificación del quince por ciento del principal de los préstamos formalizados, con un importe máximo de 15.000 euros por beneficiario. Además, ha permitido articular operaciones con plazos de hasta quince años y con «posibles periodos de carencia» de hasta tres años, en función del destino de la financiación. En el caso del circulante el plazo puede extenderse hasta seis años.

Asimismo, pueden acogerse a esta medida titulares de explotaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y determinados operadores económicos y pymes vinculados al sector, mientras que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria. De este modo, los importes máximos con fondos ICO han ascendido hasta 400.000 euros para personas físicas y hasta 600.000 euros para personas jurídicas.

En este sentido, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2028 o hasta el agotamiento del crédito disponible y se puede acceder a ella a través de la «amplia red» de oficinas de la empresa.

Facilidades para los afectados

A su vez, el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, ha señalado que esta línea «permite a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias acceder a financiación en condiciones especialmente ventajosas para mantener su actividad y acometer inversiones en un momento de elevada presión sobre los costes».

Igualmente, la colaboración de Unicaja con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) ha reforzado la línea de trabajo, al permitir articular «condiciones más ventajosas para el sector agrario y ganadero a través de un esquema de apoyo público y gestión financiera especializada».

Por último, la entidad colaboró en la canalización de financiación especial dirigida a los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario de Andalucía y Extremadura que sufrieron los efectos del tren de borrascas del pasado invierno.