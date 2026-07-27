Casi 90.000 personas afectadas, más de 77.000 hectáreas arrasadas, al menos 40 viviendas destruidas y cientos de inmuebles dañados. Por ahora, este es el balance provisional de los incendios que han golpeado Madrid, Ávila y Toledo.

Sin embargo, mientras el Gobierno ya ha anunciado que declarará las zonas como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, miles de familias siguen sin saber cuánto dinero recibirán para reconstruir sus viviendas.

Si hablamos de ayudas, el contraste resulta especialmente llamativo si se compara con las concedidas a otras emergencias recientes. Apenas 48 horas después de los terremotos de Venezuela, el Gobierno anunció la movilización inmediata de un millón de euros.

En España, por el contrario, los afectados por los incendios continúan esperando que el Consejo de Ministros apruebe la declaración que permitirá activar las ayudas estatales y conocer las condiciones concretas para acceder a ellas.

Pero el problema no es únicamente la cuantía de las ayudas, sino el tiempo. El precedente más reciente está en la DANA. La recuperación continúa abierta y todavía existen expedientes y actuaciones pendientes pese a los miles de millones ya movilizados por el Gobierno.

Más de 40 millones de casas calcinadas

Según los últimos datos del Ministerio del Interior y de los servicios de emergencia, los incendios han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas entre la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo.

En la Comunidad de Madrid se contabilizan 29.609 personas evacuadas y 21.132 confinadas, mientras que en Ávila la cifra asciende a 25.087 evacuados y 8.735 confinados.

Se trata de una de las mayores emergencias por incendios forestales registradas en España en los últimos años. Sólo el incendio de Ávila ronda las 50.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores incendios forestales registrados en España, mientras que la Comunidad de Madrid suma alrededor de 25.000 hectáreas afectadas en la Sierra Oeste.

Las primeras evaluaciones apuntan además a más de 40 viviendas destruidas, pero también hay que incluir alrededor de 300 inmuebles con daños, más de 5.000 fincas afectadas y cerca de 1.000 construcciones dentro del perímetro del incendio. Si a esto le sumamos, vehículos, cerramientos, infraestructuras, carreteras y negocios la cifra se dispara.

Aún así, ninguna administración ha publicado todavía una estimación oficial del coste económico total de los incendios ni del número de vehículos destruidos o del impacto sufrido por empresas y autónomos.

Una sola medida aprobada

Por ahora, la única medida económica anunciada por la Comunidad de Madrid consiste en un millón de euros para explotaciones ganaderas. Posteriormente el Estado ha asegurado que aprobará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

De aprobarse, las ayudas llegarán a 15.120 euros por la destrucción de la vivienda habitual, siendo este un punto importante. Gran parte de las zonas afectadas están ocupadas por segundas viviendas por lo que muchos de los afectados podrían no recibir ese dinero.

La gran incógnita va más allá de cuando llegará el dinero, o si acaso llega, la cuestión también será si es suficiente.

En la práctica, la ayuda estatal máxima cubriría solo una pequeña parte del coste de reconstrucción de una vivienda, entre un 8% y un 13 % del coste estimado de reconstrucción. Las estimaciones del sector sitúan ese coste entre 120.000 y 180.000 euros para una vivienda unifamiliar media.

Ayudas insuficientes

Además, en zonas especialmente afectadas como San Martín de Valdeiglesias o Pelayos de la Presa existen viviendas de alto valor cuyo precio de mercado puede superar el millón de euros. Por lo que el coste de reconstrucción podría elevarse hasta los 500.000 euros, en algunos casos.

Incluso el pasado nos brinda el mejor ejemplo; tras los incendios de 2025 Comunidades como Galicia aprobaron ayudas de hasta 132.000 euros por vivienda, mientras que Castilla y León elevó esa cifra hasta 203.000 euros, al considerar insuficiente la cobertura prevista por el Estado para hacer frente a la reconstrucción.

Por el momento, ni las administraciones consultadas por este medio evitan concretar un calendario o un paquete económico para las familias afectadas. La respuesta recibida desde los gabinetes consultados ha sido tajante: «No es momento de hablar de ayudas».