La herramienta que necesitas para las limpiezas de exterior: 2.200 W y 150 bar de presión

La hidrolimpiadora Titan cuenta con cuatro ruedas y una manguera de 10 metros para facilitar los desplazamientos y trabajar con mayor libertad.

Las mejores hidrolimpiadoras

La herramienta que necesitas para las limpiezas de exterior: 2.200 W y 150 bar de presión
hidrolimpiadora Titan

Con el paso del tiempo, la suciedad puede acumularse en terrazas, patios, muebles de jardín o incluso en el coche hasta convertirse en difícil de eliminar. Para estos casos, una hidrolimpiadora puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. La Titan de 2.200 W y 150 bar utiliza agua a alta presión para ayudar a retirar la suciedad más incrustada y afrontar diferentes tareas de limpieza alrededor de casa. Y solo este mes, en Brico Depôt, puedes encontrarla con un descuentazo de 40€.

Lo mejor de esta hidrolimpiadora Titan

  • 2.200 W de potencia
  • Presión máxima de 150 bar
  • Sistema DSS con modos ECO y MAX
  • Manguera de alta presión de 10 metros
  • 4 ruedas para facilitar el transporte
  • Diseño estable para evitar vuelcos

Dos modos para adaptar la limpieza a cada tarea

hidrolimpiadora Titan

No todas las superficies necesitan la misma intensidad a la hora de limpiarlas. Por eso, la hidrolimpiadora Titan incorpora el sistema Dual Speed System (DSS), que permite escoger entre dos modos. El ECO está pensado para trabajos más ligeros y ayuda a reducir el consumo de agua y energía, y el modo MAX proporciona la máxima presión cuando hay que enfrentarse a suciedad más resistente.

Asimismo, durante una limpieza exterior, tener que cambiar constantemente de posición puede resultar incómodo. La Titan incorpora una manguera de alta presión de 10 metros, preconectada y diseñada para evitar enredos, que ofrece un amplio margen de movimiento. A esto se suman sus cuatro ruedas, que permiten trasladar la máquina con mayor facilidad por la zona de trabajo.

¿Para quién es?

  • Para quienes quieren limpiar terrazas, patios y vehículos
  • Para limpiar muebles y herramientas de jardín
  • Para quienes buscan una solución para las limpiezas exteriores
  • Para aficionados al bricolaje y mantenimiento del hogar
  • Para quienes quieren eliminar suciedad incrustada con menos esfuerzo.

Preguntas frecuentes sobre la hidrolimpiadora Titan

¿Qué potencia tiene la hidrolimpiadora Titan?

Cuenta con una potencia de 2.200 W y alcanza una presión máxima de 150 bar.

¿Qué superficies se pueden limpiar con ella?

Está pensada para tareas de exterior como la limpieza de patios, terrazas, vehículos, herramientas y mobiliario de jardín.

¿Tiene diferentes modos de funcionamiento?

Sí. El sistema DSS ofrece un modo ECO para trabajos ligeros y un modo MAX para las tareas más exigentes.

¿Es fácil de transportar?

Sí. Dispone de cuatro ruedas y un diseño estable que facilita su desplazamiento y ayuda a evitar vuelcos durante el uso.

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