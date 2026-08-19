La herramienta que necesitas para las limpiezas de exterior: 2.200 W y 150 bar de presión

Con el paso del tiempo, la suciedad puede acumularse en terrazas, patios, muebles de jardín o incluso en el coche hasta convertirse en difícil de eliminar. Para estos casos, una hidrolimpiadora puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. La Titan de 2.200 W y 150 bar utiliza agua a alta presión para ayudar a retirar la suciedad más incrustada y afrontar diferentes tareas de limpieza alrededor de casa. Y solo este mes, en Brico Depôt, puedes encontrarla con un descuentazo de 40€.

Lo mejor de esta hidrolimpiadora Titan

2.200 W de potencia

Presión máxima de 150 bar

Sistema DSS con modos ECO y MAX

Manguera de alta presión de 10 metros

4 ruedas para facilitar el transporte

Diseño estable para evitar vuelcos

Dos modos para adaptar la limpieza a cada tarea

No todas las superficies necesitan la misma intensidad a la hora de limpiarlas. Por eso, la hidrolimpiadora Titan incorpora el sistema Dual Speed System (DSS), que permite escoger entre dos modos. El ECO está pensado para trabajos más ligeros y ayuda a reducir el consumo de agua y energía, y el modo MAX proporciona la máxima presión cuando hay que enfrentarse a suciedad más resistente.

Asimismo, durante una limpieza exterior, tener que cambiar constantemente de posición puede resultar incómodo. La Titan incorpora una manguera de alta presión de 10 metros, preconectada y diseñada para evitar enredos, que ofrece un amplio margen de movimiento. A esto se suman sus cuatro ruedas, que permiten trasladar la máquina con mayor facilidad por la zona de trabajo.

¿Para quién es?

Para quienes quieren limpiar terrazas, patios y vehículos

Para limpiar muebles y herramientas de jardín

Para quienes buscan una solución para las limpiezas exteriores

Para aficionados al bricolaje y mantenimiento del hogar

Para quienes quieren eliminar suciedad incrustada con menos esfuerzo.

Preguntas frecuentes sobre la hidrolimpiadora Titan

¿Qué potencia tiene la hidrolimpiadora Titan?

Cuenta con una potencia de 2.200 W y alcanza una presión máxima de 150 bar.

¿Qué superficies se pueden limpiar con ella?

Está pensada para tareas de exterior como la limpieza de patios, terrazas, vehículos, herramientas y mobiliario de jardín.

¿Tiene diferentes modos de funcionamiento?

Sí. El sistema DSS ofrece un modo ECO para trabajos ligeros y un modo MAX para las tareas más exigentes.

¿Es fácil de transportar?

Sí. Dispone de cuatro ruedas y un diseño estable que facilita su desplazamiento y ayuda a evitar vuelcos durante el uso.

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