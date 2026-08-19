Seis terremotos vuelven a sacudir Granada de madrugada y las autoridades piden evitar desplazamientos

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades han vuelto a sacudir Granada en la madrugada de este miércoles y su área metropolitana, cinco de ellos sentidos por los vecinos y que se suman al seísmo de magnitud 3,4 con el que cerraron el martes.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado seis temblores durante este miércoles, el más alto de magnitud 2,58; casi todos han sido percibidos por la población.

Tras el terremoto de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares registrado a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas.

Según el IGN, estos han sido percibidos por los vecinos, que han informado de ello incluso desde la costa.

La madrugada ha transcurrido con otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles.

Este terremoto ha sido percibido en una veintena de municipios del área metropolitana de Granada, que afronta el día con inspecciones para conocer el estado de los inmuebles afectados y con desalojados en diferentes localidades.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recalcado que, tras las inspecciones realizadas por los servicios municipales después de los últimos terremotos de este pasado martes, no hay daños estructurales graves de forma que, en caso de réplicas, ha instado a quedarse en las viviendas. «Son seguras. La construcción ha resistido en Granada».

En una entrevista en TVE, la primera edil granadina ha informado de que la actividad municipal se recupera con normalidad, así como la asistencia sanitaria y las visitas en la Alhambra -con la excepción de la Alcazaba-. Los servicios municipales, con la colaboración voluntaria de colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, están reevaluando el estado de edificios, como el Estadio de los Cármenes y el Palacio de Deportes, que tienen programados próximos partidos.

Marifrán Carazo ha reconocido que hay una «enorme preocupación» ciudadana porque «se pasa mal» ante una actividad sísmica como la que viene sufriendo la provincia de Granada desde el pasado 15 de agosto. «El susto es importante», ha apuntado la alcaldesa, que ha confirmado la evacuación de dos personas mayores del barrio de El Zaidín por «grietas de consideración» en sus viviendas. No ha descartado, además, que se puedan producir nuevas evacuaciones.

Carazo ha recalcado que, ante nuevas réplicas, lo más «seguro es permanecer en las viviendas, aunque «de momento, muchas familias han decidido esta noche pasarla en espacios públicos», donde se ha reforzado la presencia policial. Por último, ha pedido evitar «desplazamientos» ya que los terremotos «no se pueden predecir».